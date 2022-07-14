Абонентська плата за газ у Німеччині може зрости втричі наступного року

Ціни на газ для споживачів у Німеччині можуть зрости втричі, заявив в інтерв'ю виданням групи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), опублікованому в четвер, 14 липня, голова Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller).

"Для тих, хто зараз отримує рахунки за опалення, розмір авансових платежів вже подвоюється, хоча наслідки війни в Україні в них взагалі не враховані. На 2023 рік споживачам слід налаштуватися щонайменше на збільшення суми втричі", - сказав він.

За словами Мюллера, "абсолютно реалістично", що клієнтам, які зараз платять за газ 1500 євро на рік, доведеться платити 4500 євро та більше. "На біржах ціни на газ у низці випадків зросли в сім разів. Не все це дійде до споживачів одразу і в повному обсязі, але в якийсь момент за це доведеться платити", - наголосив глава BNetzA.

Він зазначив, що наразі близько половини газових опалювальних котлів у Німеччині погано відрегульовані і що за невеликих зусиль можна досягти "більшої економії".

Мюллер додав, що вважає "не дуже ймовірним" варіант, за якого приватні домогосподарства можуть взагалі опинитися без газу: "Навіть у разі найгіршого сценарію Німеччина продовжить отримувати газ із Норвегії та з терміналів у Бельгії чи Нідерландах, а потім - безпосередньо з терміналів на узбережжі ФРН". Він розвіяв побоювання, що у разі нестачі газу приватні домогосподарства будуть забезпечуватись ним не в першочерговому порядку. За словами Мюллера, німецьке та європейське законодавства передбачають захист приватних домогосподарств "до останнього".

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Залежність від російського газу

З 1 серпня Німеччина повністю відмовиться від російського вугілля , а з 31 грудня - від російської нафти. За словами заступника міністра фінансів ФРН Йорга Кукіса (Jörg Kukies), відмова від російського вугілля та нафти докорінно змінить структуру енергопостачання ФРН. Раніше Росія постачала 40 відсотків споживаного Німеччиною вугілля та нафти.

Серйознішою, як говорить Кукіс, є залежність від російського газу. Європейський Союз отримує щороку близько 158 мільярдів кубометрів газу з Росії, і хоча США та Катар здатні спільно поставити до Європи близько 30 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), дефіцит залишиться досить великим. Наразі Німеччина прискорено працює над створенням терміналів прийому СПГ. Уряд ФРН планує вже взимку запустити два з чотирьох запланованих плавучих терміналів на узбережжі Північного моря.

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