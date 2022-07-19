У Європі цьогоріч вигоріла рекордна кількість лісу - 660 тисяч гектарів

Внаслідок великих пожеж цього року в Європі уже вигоріло 660 тисяч гектарів лісу. Це рекордний показник з 2006 року, відколи Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS) фіксує ці дані, повідомляє у неділю, 14 серпня, агенція AFP.

За даними EFFIS, цього року пожежі вирували не лише у країнах Середземномор'я, як це переважно було раніше, а також в інших регіонах Європи. Так, найбільші лісові пожежі за останні десятиліття сталися цього літа в Словенії.

Сумні рекорди

"2022 - рекордний рік. Посухи та екстремально високі температури охопили усю Європу"б - розповів координатор EFFIS Хесус Сан-Мігель. За його словами, саме це стало причиною масштабних лісових пожежв регіоні. "Ситуація загрозлива - зараз тільки середина сезону пожеж", - застеріг Сан-Мігель.

Найбільше лісових площ знищено пожежами в Іспанії - 225 тисяч гектарів. Суттєво постраждали також Румунія (150 тисяч гектарів) та Португалія (77 тисяч гектарів).

Пожежі тривають

Лише за останні дні великі лісові пожежі фіксували у Франції, Німеччині та Греції. В департаменті Аверон на півдні Франції через пожежу, яка спалила загалом 1 260 гектарів, цього тижня було евакуйовано кілька тисяч людей. Поліція заборонила в'їзд до більшості лісів у регіоні Нижній Рейн поблизу кордону з Німеччиною, щоб обмежити ризик виникнення пожеж, повідомляє AFP.

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На півночі Німеччині лише в неділю змогли погасити лісову пожежу, яка вирувала кілька днів у національному парку Гарц на площі не менше 13 гектарів, повідомляє dpa.

Також 14 серпня частково взяли під контроль пожежу, яка вирувала кілька днів на грецькому курортному острові Тасос. Над ліквідацією осередків загоряння працюють чотири пожежні літаки, п'ять вертольотів, сотні пожежників, волонтерів, а також військові підрозділи. За даними органів цивільної оборони, цього року в Греції лісові пожежі охопили понад 13 тисяч гектарів, пише dpa.