Лісові пожежі в Бранденбурзі та Саксонії: ситуація критична

Запекла боротьба з двома великими лісовими пожежами у федеральних землях Бранденбург і Саксонія тривала у вівторок, 26 липня. Загалом у гасінні вогню брали участь близько 700 пожежників та не менше 90 одиниць техніки, зокрема гелікоптери Бундесверу.

У Бранденбурзі вогонь спалахнув 25 липня і охопив територію в 500 гектарів, місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію. Близько 700 людей у ​​кількох населених пунктах тимчасово евакуювали, але вони вже можуть повернутися до своїх будинків. Повідомляється про сімох поранених пожежників.

У Саксонію вогонь перекинувся з території сусідньої Чехії, де він спалахнув ще 24 липня на території національного парку "Богемська Швейцарія". Через сильний вітер полум'я могло місцями швидко поширюватися, охоплюючи суху лісову рослинність. За заявою саксонської влади, ситуація залишається напруженою, і боротьба з вогнем триватиме ще кілька днів.

Водночас у Чехії приблизно 400 пожежників намагаються загасити лісовий вогонь, подекуди він перекинувся на житлові будинки. Жителів деяких сіл евакуювали.

Аномальна спека в Європі

Цього літа в низці країн Західної Європи поширилася аномальна спека, зафіксовано температурні рекорди, коли спека перевищує позначку 40 градусів Цельсія.

У Франції, Греції, Португалії та Іспанії вирують лісові пожежі, вигоріли десятки квадратних кілометрів, тисячі мешканців та туристів були змушені залишити місця проживання та відпочинку, є людські жертви.