 На Півночі Італії вирують лісові пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2022

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Новини

На Півночі Італії вирують лісові пожежі

Полум'я біля озера Лаго-Маджоре вдалося взяти під контроль. Однак у Ломбардії, а також у Лігурії та П'ємонті пожежі не вщухають.

Лісові пожежі в Італії

Лісові пожежі на Сардинії (фото з архіву)

Відразу в кількох регіонах на півночі Італії не вщухають лісові пожежі, посилені вітром і посухою. За даними влади, до неділі, 17 квітня, вдалося взяти під контроль полум'я, що спалахнуло біля озера Лаго-Маджоре увечері 15 квітня. Однак інші пожежі, у тому числі в Ломбардії, у провінціях Брешія, Лекко та Сондріо, не вщухають, чому сприяють сухий ґрунт та рослинність, а також сильні вітри.

Крім того, зафіксовано окремі пожежі в регіонах Лігурія та П'ємонт, розташованих на північному заході країни, зокрема, у містах Імперія та Савона. На допомогу аварійно-рятувальним службам туди направлено гелікоптери та протипожежні літаки Canadair. Влада повідомляє, що потрібно провести евакуацію десятків людей.

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Як застерігають ЗМІ, через посушливі погодні умови ризик виникнення лісових пожеж у цих регіонах украй високий.

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Троє людей зникли безвісти під час лісової пожежі в американському штаті Колорадо, яка виникла неподалік Денвера і зруйнувала вже близько тисячі будинків. Місцева влада побоюється, що вони загинули.  

Пожежі в Греції: невелике полегшення у безвітряну погоду

Через слабкий вітер пожежі в багатьох місцях у Греції вдалось погасити, десь вогонь випалив все і згас сам. Утім, очікується нова хвиля спеки, що може знов спровокувати загоряння.  

В Італії застерігають щодо ще однієї хвилі спеки і нових пожеж

На Сицилії та Сардинії температура повітря сягатиме 45 градусів, повідомило управління цивільного захисту країни. В управлінні закликали уникати будь-яких дій, що можуть викликати нові пожежі.  

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