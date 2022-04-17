На Півночі Італії вирують лісові пожежі

Відразу в кількох регіонах на півночі Італії не вщухають лісові пожежі, посилені вітром і посухою. За даними влади, до неділі, 17 квітня, вдалося взяти під контроль полум'я, що спалахнуло біля озера Лаго-Маджоре увечері 15 квітня. Однак інші пожежі, у тому числі в Ломбардії, у провінціях Брешія, Лекко та Сондріо, не вщухають, чому сприяють сухий ґрунт та рослинність, а також сильні вітри.

Крім того, зафіксовано окремі пожежі в регіонах Лігурія та П'ємонт, розташованих на північному заході країни, зокрема, у містах Імперія та Савона. На допомогу аварійно-рятувальним службам туди направлено гелікоптери та протипожежні літаки Canadair. Влада повідомляє, що потрібно провести евакуацію десятків людей.

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Як застерігають ЗМІ, через посушливі погодні умови ризик виникнення лісових пожеж у цих регіонах украй високий.