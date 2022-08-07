У Зеленського закликали Німеччину і далі експлуатувати АЕС

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На тлі скорочення поставок російського газу Німеччині нерозумно відключати від мережі АЕС, що залишилися, вважає радник президента України Михайло Подоляк. Він переконаний, що прийдешня зима матиме ключове значення.
Уряд України закликає німецьких "зелених" не відключати до кінця поточного року три атомні електростанції, що залишилися. "Наступна зима буде "ключовою зимою". На тлі скорочення газових поставок з Росії відключати ці АЕС від мережі в грудні нерозумно", - заявив радник президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, оприлюдненому в неділю, 7 серпня.
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"Нам нагально необхідно використовувати все, що у нас є, для якнайшвидшого формування нової енергетичної карти Європи, щоб більше не фінансувати війну Росії. Тут йдеться і про сильні лідерські якості. Ми платимо високу ціну, гине багато людей. Ми сподіваємося на те, що наші партнери бачать та розуміють цю ціну і зі свого боку робитимуть усе можливе", - зазначив він.
На тлі напруженої ситуації на енергетичних ринках християнські партії ХДС і ХСС виступають за продовження експлуатації трьох атомних реакторів, що діють у ФРН, після 31 грудня. Вони пропонують максимально довго використовувати наявні паливні стрижні, а ще краще - зробити нові, щоб забезпечити роботу АЕС до 2024 року.
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Однак у правлячій у ФРН коаліції ця пропозиція викликає суперечки. Критики зокрема вказують, що атомні електростанції покривають лише шість відсотків потреб Німеччини в електроенергії. Вони також зазначають, що продовження термінів експлуатації німецьких реакторів призведе до збільшення обсягів радіоактивного сміття. Крім того, АЕС у Німеччині через рішення про відмову від атомної енергії вже не настільки ретельно перевіряються щодо безпеки.