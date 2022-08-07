У Зеленського закликали Німеччину і далі експлуатувати АЕС

Уряд України закликає німецьких "зелених" не відключати до кінця поточного року три атомні електростанції, що залишилися. "Наступна зима буде "ключовою зимою". На тлі скорочення газових поставок з Росії відключати ці АЕС від мережі в грудні нерозумно", - заявив радник президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, оприлюдненому в неділю, 7 серпня.

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"Нам нагально необхідно використовувати все, що у нас є, для якнайшвидшого формування нової енергетичної карти Європи, щоб більше не фінансувати війну Росії. Тут йдеться і про сильні лідерські якості. Ми платимо високу ціну, гине багато людей. Ми сподіваємося на те, що наші партнери бачать та розуміють цю ціну і зі свого боку робитимуть усе можливе", - зазначив він.

Суперечки у правлячій коаліції

На тлі напруженої ситуації на енергетичних ринках християнські партії ХДС і ХСС виступають за продовження експлуатації трьох атомних реакторів, що діють у ФРН, після 31 грудня. Вони пропонують максимально довго використовувати наявні паливні стрижні, а ще краще - зробити нові, щоб забезпечити роботу АЕС до 2024 року.

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Однак у правлячій у ФРН коаліції ця пропозиція викликає суперечки. Критики зокрема вказують, що атомні електростанції покривають лише шість відсотків потреб Німеччини в електроенергії. Вони також зазначають, що продовження термінів експлуатації німецьких реакторів призведе до збільшення обсягів радіоактивного сміття. Крім того, АЕС у Німеччині через рішення про відмову від атомної енергії вже не настільки ретельно перевіряються щодо безпеки.