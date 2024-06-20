Уряд розробить програму розвитку сонячної генерації - Ставка

Українців стимулюватимуть встановлювати сонячні панелі й установки збереження енергії. Для цього Кабмін розробить державну програму, що передбачатиме митні й податкові пільги, вирішили на Ставці в Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер, 20 червня, засідання Ставки верховного головнокомандувача, де головним питанням стало подолання нинішніх труднощів у енергетичній системі на тлі постійних російських обстрілів.

У засіданні, крім військового керівництва, взяли участь міністр енергетики Герман Галущенко та керівництво національної компанії "Нафтогаз", повідомляє сайт президента.

Брак електроенергії: влада робить ставку на сонячну генерацію

"За рішенням Ставки, Кабінет Міністрів має невідкладно затвердити державну програму, яка стимулюватиме населення встановлювати сонячну генерацію та установки збереження енергії. Вона передбачатиме надання податкових та митних пільг на ввезення в Україну обладнання", - йдеться в повідомленні.

Згодом Зеленський уточнив у своєму щоденному вечірньому зверненні, що ця програма має бути "аналогом програми "5-7-9", але відсоток - нуль річних у гривні для громадян".

За рішенням ставки, протягом місяця обласні державні адміністрації мають затвердити регіональні програми "щодо обов'язкового встановлення сонячної генерації та пристроїв зберігання енергії в усіх громадських та адміністративних будівлях, зокрема в медичних та освітніх закладах".

Підготовка до майбутнього опалювального сезону

У зверненні Зеленський додав, що альтернативні джерела енергозабезпечення потрібні й на всіх об'єктах критичної інфраструктури. На ставці йшлося, зокрема, про встановлення смартлічильників і забезпечення об'єктів критично важливої інфраструктури джерелами резервного електро- й теплопостачання, стимулювання будівництва балансуючих та маневрових потужностей.

"Необхідно забезпечити встановлення максимально можливої кількості нових генерувальних потужностей, зокрема газопоршневих, газотурбінних, а також когенераційних установок", - ідеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що широке запровадження альтернативних джерел енергії потрібне для того, "щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою на рівні кожної громади та всієї нашої держави".

На генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) президент покладав обов'язок посилити захист від ударів з повітря об'єктів енергетики, зокрема тих, на яких можуть відбуватися ремонтні та відновлювальні роботи.