17 червня подачу електрики обмежуватимуть майже увесь день

В "Укренерго" повідомили деталі щодо графіків відключень на понеділок - постачання електрики обмежуватимуть з 8 ранку до полуночі.

НЕК "Укренерго" оприлюднило інформацію щодо графіків відключень електроенергії на 17 червня. Як повідомили в пресслужбі компанії, у понеділок обленерго мають застосовувати графіки з 8:00 по 24:00.

"З 11.00 до 22.00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", - застерегли у компанії.

Причиною запровадження жорсткіших графіків в "Укренерго" назвали очікуване зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня. Водночас живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть, запевнили в компанії.

Нагадаємо, днями Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький застеріг споживачів щодо погіршення ситуації в енергомережі Україні з наступного тижня. За словами менеджера, до цього призведе очікуване зростання споживання електроенергії через зростання температур, а також планове виведення в ремонт одного з енергоблоків АЕС.

Раніше намір вивести реактор-тисячник на плановий ремонт озвучили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, нинішні відключення - наслідки серії ударів російських військ по українських ГЕС і ТЕС, а також по інших об’єктах енергетичної інфраструктури. Наявних обсягів генерації, а також показників імпорту електроенергії замало для покриття всіх нагальних потреб промисловості й громадян, тож "Укренерго" змушене вдаватися до відключень живлення.