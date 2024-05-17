Зеленський і Путін сумніваються в "олімпійському перемир'ї"

"Неживою історією" назвав Володимир Зеленський пропозицію "олімпійського перемир'я" між Україною і Росією. Володимир Путін теж сумнівається в цій ініціативі, але нарікає на "несправедливість" щодо росіян.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 травня, висловив сумнів у здійсненності ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо оголошення перемир'я у війні Росії проти України на час проведення Олімпійських ігор у Парижі в липні-серпні.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас?" - наводить слова Зеленського "Українська правда".

Президент зауважив, що під час припинення вогню російська техніка може "заїхати ближче, а потім включити наступ". "Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - додав він.

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Лідер РФ Володимир Путін у п'ятницю також висловив сумнів у можливості оголошення перемир'я, але з іншої причини. Він звинуватив "міжнародних спортивних чиновників" у тому, що ті начебто самі порушують принципи Олімпійської хартії, а отже не можуть вимагати її дотримання від інших.

Головним приводом для його нарікань стала заборона російським спортсменам брати участь в Олімпіаді під прапором РФ. Це, на його думку, є тим самим "порушенням". "Самі порушують, а від нас вимагають виконання. Дорогі друзі, то ми далеко не поїдемо, так ніхто ніколи ні з яких питань не домовлявся. Щоб чогось вимагати чи чекати від інших, самим потрібно виконувати ці правила", - сказав він.

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Зеленський хоче бачити французьких військових в Україні

Також Зеленський і Путін вкотре прокоментували ініціативу Макрона щодо направлення в Україну західних військових.

За словами Зеленського, західні спеціалісти могли бути б задіяні в низці напрямів: від тренувань українців до розмінування і ремонту техніки. "Я на це дивлюсь дуже позитивно, скажу чесно. Все це могло би бути кроком, який підштовхнув би й інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", - наводить його слова "Укрінформ".

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Своєю чергою Путін зазначив, що Росія вирішить, як реагувати на такі дії, після відповідного рішення Макрона. "Ви спочатку у нього отримайте відповідь на ваше запитання: чи будуть там війська чи ні. А потім ми розглядатимемо варіанти наслідків цього кроку", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, на початку травня російське міністерство закордонних справ поширило фейки про те, що французькі війська вже нібито воюють в Україні й назвало це "виявом готовності та наміром вступити в пряму збройну конфронтацію з Росією, що означало б лобове військове зіткнення ядерних держав".

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