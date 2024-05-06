Ядерні погрози: РФ скаржиться на F-16 та "ескалацію" НАТО

Російське МЗС виступило з низкою заяв, в яких пов'язало заплановані ядерні навчання із західною допомогою Україні. У Москві пригрозили конфліктом Великобританії та Франції зокрема і НАТО загалом.

На тлі анонсованих Росією навчань із застосування тактичної ядерної зброїта за день до інавгурації Володимира Путіна міністерство закордонних справ РФ у понеділок, 6 травня, виступило з низкою заяв, в яких пригрозило західним країнам "ескалацією" через допомогу Києву.

"Вони (країни НАТО. - Ред.) усвідомлено ведуть справу до подальшої ескалації української кризи у бік відкритого військового зіткнення країн НАТО з Росією в рамках реалізації ворожого курсу на завдання нашій країні "стратегічної поразки", - йдеться у одній із заяв.

Окремо в МЗС зауважили, що ядерні навчання РФ слід розглядати саме в контексті "войовничих заяв західних офіційних осіб і вжитих низкою країн НАТО різко дестабілізуючих дій" та у прив'язці до війни проти України.

Москва погрожує бити по "будь-яких" об'єктах Великобританії

Низка погроз, озвучених російським МЗС, стосуються конкретних країн та видів допомоги Україні. Зокрема, там заявили, що викликали посла Великобританії через слова глави МЗС королівства Девіда Кемерона про те, що Україна має право використовувати зброю, надану їй Лондоном, для нанесення ударів по цілях на території Росії.

"Відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї територією Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великобританії на території України та за її межами", - заявили у російському відомстві.

Там вважають, що зазначений дозвіл робить Великобританію "де-факто країною-стороною конфлікту", та погрожують "неминучими катастрофічними наслідками таких ворожих кроків Лондона".

Примітно, що у МЗС Великобританії після публікації росіян повідомили, що посол країни у Москві не отримував виклик до російського міністерства, а проводив дипломатичну зустріч із його представниками.

"Посол підтвердив підтримку Великобританією України на тлі неспровокованої російської агресії та підтвердив позицію Великобританії щодо надання допомоги Україні", - цитує Reuters позицію МЗС.

РФ вважає, що F-16 становлять ядерну загрозу

Окремо в Москві звернули увагу на плани союзників передати Україні винищувачі F-16, зауваживши, що вони можуть переносити як неядерне, так і ядерне озброєння.

"Безвідносно того, в якій саме модифікації поставлятимуться ці літаки, сприйматимемо їх як носіїв ядерної зброї і розглядатимемо цей крок США та НАТО як цілеспрямовану провокацію", - йдеться у заяві МЗС.

В контексті ймовірних ударів по своїй території там також виділили "версії американських ракет сімейства ATACMS, які з недавніх пір поставляються Києву".

Росія погрожує Франції "лобовим зіткненням ядерних держав"

Крім того, російське зовнішньополітичне відомство поскаржилося на "безвідповідальність" висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про можливість направлення в Україну військових західних країн.

У Москві також послалися на інформацію певних "західних ЗМІ", згідно з якою нібито "кілька найманців із французького "Іноземного легіону" вже перебувають в Україні.

"Це важко сприймати інакше як вияв готовності та наміри вступити в пряму збройну конфронтацію з Росією, що означало б лобове військове зіткнення ядерних держав", - зазначили в міністерстві.

Примітно, що паралельно з заявами російського МЗС, французьке вже оприлюднило спростування кількох публікацій в медіа про нібито присутність французьких військ в Україні. Принаймні одне медіа, що оприлюднило подібну інформацію - російська державна пропагандистська агенція Sputnik, що орієнтована на закордонну аудиторію і працює в низці західних країн.

Неприкриті ядерні погрози

Значна частина закидів Москви стосується ймовірності розміщення США ядерних озброєнь за кордоном. Зокрема, там "звернули особливу увагу" на заяви керівництва Польщі щодо готовності розмістити на своїй території американську ядерну зброю.

Також МЗС РФ стверджує, що США намагаються "наростити багатопланові ракетні загрози нашій країні" і начебто розміщують у різних регіонах світу наземні комплекси з ракетами середньої та меншої дальності, зокрема в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. В Москві погрожують дзеркальними заходами, зазначаючи, що "рішення про розгортання таких озброєнь і географію їх розміщення залишаємо на власний розсуд".

Резюмували ці погрози в Москві ще одним нагадуванням про заплановані ядерні навчання, "які покликані стати витверезним сигналом Заходу", а також заувагою щодо того, що військові загрози для РФ "чітко означені" в її документах в галузі ядерного стримування.