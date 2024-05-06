РФ проведе навчання із застосування тактичної ядерної зброї

Міноборони РФ анонсувало проведення навчань, які включатимуть відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї. Це - "відповідь на провокативні заяви Заходу", стверджують у російському відомстві.

Міністерство оборони Російської Федерації у понеділок, 6 травня, заявило про початок підготовки до проведення найближчим часом військових навчань, які включатимуть відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї.

В дописі у Telegram російського відомства вказується, що навчання проводяться за наказом президента Володимира Путіна і мають на меті підтримати готовність нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань "у відповідь на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб щодо Російської Федерації".

Речник Кремля Дмитро Пєсков теж заявив, що навчання є відповіддю на заяви Заходу щодо імовірності передислокації військ в Україну. Як повідомляє Reuters, Пєсков процитував коментарі президента Франції Еммануеля Макрона про імовірне направлення західних військових в Україну, а також заяви британських та американських політиків. Також він заявив, що російські спецслужби перевіряють повідомлення про нібито розміщення Іноземного легіону Франції в Україні.

Заяви Макрона про імовірність передислокації військ

Нагадаємо, що в інтерв'ю виданню The Economist, яке було опубліковане у четвер, 2 травня, президент Франції Макрон знову не виключив відправлення західних військ в Україну, якщо Росія прорве лінію оборони на фронті, а офіційний Київ звернеться з відповідним запитом до партнерів.

Вперше Макрон озвучив таку імовірність 26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного для обговорення допомоги Україні.

Згодом президент Росії Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, заявив, що "у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території". За його словами, заяви західних країн створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" та "знищення цивілізації".

Після цього Макрон заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, були ретельно продуманими, а в інтерв'ю газеті Le Parisien, опублікованому 16 березня, президент Франціїповторив заяву щодо можливого розгортання західних сухопутних військ в Україні. За його словами, "операції на землі" можуть знадобитися у якийсь момент "для протидії російським силам". Але, зазначив Макрон, він не хоче цього і не проявлятиме ініціативу.