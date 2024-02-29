Путін - Макрону: Маю зброю, щоб вражати цілі на Заході

На ідею Еммануеля Макрона відрядити війська країн НАТО в Україну Володимир Путін пригрозив "трагічними наслідками" та заявив, що "теж має зброю, здатну вражати цілі на їхній території".

Президент Росії Володимир Путін вчергове висловив погрози в бік Заходу та пригрозив застосувати російські ядерні арсенали. Цього разу він зробив це під час послання до Федеральних зборів РФ у четвер, 29 лютого.

У своєму виступі Путін оголосив плани серйозно зміцнити угруповання російських збройних сил на західному напрямку на тлі вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, заявивши, що обидві країни "втягли" в Північноатлантичний альянс.

Він традиційно звинуватив Захід у тому, що буцім саме той, а не РФ, спровокував війну не лише в Україні, а й на Близькому Сході, та закинув західним країнам, що ті "брешуть" про наміри Росії напасти на Європу.

Натомість, як стверджує Путін, західні країни "самі вибирають цілі для завдавання ударів по території Росії, вибирають найефективніші, як вони гадають, засоби ураження, заговорили про можливість відряджання військових контингентів НАТО в Україну".

Путін сплутав територію України й РФ і заговорив про "інтервентів"

Говорячи про можливість розгортання військ НАТО в Україні, що припустив президент Франції Еммануель Макрон, Путін прирівняв це до відправки військ Заходу в Росію та до інтервенції.

"Ми пам'ятаємо долю тих, хто направляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Вони повинні розуміти, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території", - пригрозив він.

За його словами, заяви західних країн створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" та "знищення цивілізації". Таку заяву він зробив попри те, що більшість західних країн недвозначно виключили можливість відрядження своїх військ в Україну.

Закиди Заходу в бік Росії щодо намірів розмістити ядерну зброю в космосі Путін назвав "голослівними". При цьому він згадав у зверненні "готовність стратегічних ядерних сил до гарантованого застосування".