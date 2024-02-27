Заява Макрона: Київ вітає, Кремль лякає, НАТО цурається

У Володимира Зеленського привітали "початок дискусії" про відправку західних військ в Україну. У Володимира Путіна погрожують наслідками. Тим часом у НАТО відхрещуються від заяви Еммануеля Макрона.

В Україні, Росії та низці західних країн у вівторок, 27 лютого, відреагували на заяви щодо можливості розгортання західних військ в Україні для протистояння російській армії.

Першим про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ввечері 26 лютого. За його словами, окремі західні країни розглядають можливість відправки своїх солдатів "на територію України на основі двосторонніх угод". Він сказав, що йдеться про "кілька країн-членів НАТО і ЄС", але не уточнив, про які саме, пославшись на "конфіденційну інформацію".

Після цього президент Франції Еммануель Макрон, який приймав того дня у Парижі понад 20 західних лідерів на конференції з питань допомоги Україні, заявив, що "сьогодні немає консенсусу щодо офіційного розгортання наземних військ, але в динаміці нічого не можна виключати".

Він зауважив, що розгортання союзницьких військ в Україні зараз виключають ті, хто на початку повномасштабного російського вторгнення виключав постачання українським Збройним силам танків і ракет більшої дальності, тоді як тепер уже йдеться про посилення та пришвидшення їхньої передачі. "Тому все можливо, якщо це допоможе нам досягти нашої мети", - сказав Макрон.

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У Зеленського вітають "початок дискусії" щодо військ НАТО в Україні

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського, привітав "початок дискусії".

"Відкриття дискусії про можливість прямої підтримки України збройними силами слід розглядати як бажання розставити правильні акценти, чіткіше виділити ризики", - сказав він міжнародній агенції Reuters.

За його словами, це свідчить "про абсолютне усвідомлення ризиків, які несе для Європи мілітаристська, агресивна Росія".

Водночас Подоляк додав, що на даному етапі важливо прискорити постачання військової техніки в Україну.

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У Путіна погрожують НАТО "прямою конфронтацією"

Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ Володимира Путіна, зазначив, що факт подібних обговорень "є дуже важливим новим елементом".

Речник Кремля заявив, що такий крок суперечить інтересам західних країн і додав, що багато з них "досить тверезо оцінюють потенційну небезпеку таких дій".

"У такому випадку треба було б говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого конфлікту. І цим країнам варто запитати себе, чи відповідає конфронтація їхнім інтересам, а головне - чи відповідає вона інтересам громадян", - сказав він на брифінгу.

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У НАТО відхрещуються від розгортання військ в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Північноатлантичний альянс не планує відправляти бойові війська в Україну. "Агресивна війна Росії проти України грубо порушує міжнародне право. Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самооборону, а ми маємо право підтримати її у відстоюванні цього права. Союзники надають безпрецедентну підтримку Україні з 2014 року і посилили її після повномасштабного вторгнення. Але немає ніяких планів щодо бойових військ НАТО в Україні", - сказав він агенції Associated Press.

Представник Білого дому також запевнив, що США не планують розгортати війська в Україні.

Речник прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака теж заявив журналістам, що "немає жодних планів щодо широкомасштабного розгортання військ".

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"До пропозиції Макрона ніхто не дослухався"

Виключив таку можливість і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Під час дуже хороших дебатів обговорили, що те, про що ми домовилися з самого початку один з одним, стосується і майбутнього: не буде ніяких наземних військ, ніяких солдатів на українській землі, посланих туди європейськими країнами або країнами НАТО", - сказав він. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "до пропозиції Макрона ніхто не дослухався".

Про те, що розгортання їхніх військ в Україні не планується заявили також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр Чехії Петр Фіала та речниця уряду Іспанії. Своєю чергою прем'єр Швеції, яка незабаром може стати 32-м членом НАТО, Ульф Крістерссон зауважив, що Україна й сама не прохала про розгортання союзницьких військ на її території, тому "це взагалі не на порядку денному".

Будь-яке рішення про відправку військ НАТО потребує одностайної підтримки всіх країн-членів Альянсу.

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