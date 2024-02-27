Макрон створює "далекобійну коаліцію"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про створення нової коаліції для постачання Збройним силам України (ЗСУ) ракет середньої та великої дальності "для нанесення глибоких ударів".

Як сказав він на конференції з питань допомоги Україні у Парижі, існує "широкий консенсус робити більше і швидше", зокрема щодо нарощування спільного виробництва озброєнь з Україною, пише у вівторок, 27 лютого, агенція AFP.

За його словами, рішення про постачання Повітряним силам ЗСУ французьких винищувачів Mirage ще не прийняте, але військова техніка Франції, яка могла б допомогти Україні, все ще вивчається.

Боєприпаси для ЗСУ

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив на конференції, що близько 15 країн погодилися приєднатися до очолюваної його країною ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ в третіх державах поза Європейським Союзом. "Ідеться про сотні тисяч одиниць боєприпасів, які ми повинні і можемо отримати за відносно короткий час", - цитує Фіалу агентство Reuters.

Зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував виділення його країною 100 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для ЗСУ за кордоном. "Я думаю, що існує велике відчуття терміновості, особливо в короткостроковій перспективі, щодо боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Я сподіваюся, інші країни наслідуватимуть цей приклад", - сказав Рютте.

Напередодні міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що половина обіцяної західної військової допомоги надходить з запізненням, наголосивши, що "зобов'язання не означає надання допомоги". Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників конференції в Парижі зауважив, що ЗСУ отримали лише 30 відсотків від обіцяного ЄС мільйона снарядів.

Президент Франції визнав, що це зобов'язання ЄС було "необачним". "Зрозуміло, що у нас не було цього мільйона", - сказав Макрон, який має відвідати Київ у березні.

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