ISW: Росія повернула собі ініціативу на полі бою

Армія РФ зараз здатна наступати, коли і де захоче, пише Інститут вивчення війни. За даними DeepState, просуваючись від Авдіївки, російські окупанти після Ласточкиного захопили ще два селища.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська повернули собі ініціативу по всій лінії фронту та здатні зараз проводити наступальні операції у будь-якій ділянці та будь-коли, поки утримуватимуть ініціативу. Про це йдеться в огляді ISW , опублікованому у вівторок, 27 лютого.

На думку аналітиків, ініціатива на полі бою перейшла до РФ після контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ) влітку 2023 року. "Росія, ймовірно, зможе визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій в Україні, якщо Україна буде тримати активну оборону на всьому театрі військових дій у 2024 році, тим самим поступившись стратегічною ініціативою Росії", - йдеться в огляді.

Водночас, у ISW додають, що якщо ЗСУ матимуть достатньо засобів для протистояння та проведення власних наступальних операцій у 2024 році, вони можуть позбавити Росію цих можливостей.

DeepState: РФ окупувала ще два селища на Донеччині

За даними українського OSINT-проєкту DeepState, російські окупанти, просуваючись від Авдіївки, захопили слідом за Ласточкиним селища Степове й Сєверне.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий наступ, який розпочнеться наприкінці травня або влітку. Він запевнив, що українські військові мають чіткий план протидії. За його словами військове командування України готує кілька альтернативних варіантів через витік інформації. "Наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі у Кремлі до того, як почалися контрнаступальні дії", - заявив Зеленський.

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