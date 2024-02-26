Сили оборони відступили з Ласточкиного поблизу Авдіївки

Українські війська залишили село Ласточкине біля Авдіївки на Донеччині задля організації кращої лінії оборони від російських сил, повідомили в ОСУВ "Таврія".

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій у понеділок, 26 лютого повідомив, що підрозділи Сил оборони України здійснили відхід від села Ласточкине, розташованого на захід від Авдіївки. За словами Лиховія, мета відступу - організувати оборону на лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке та Бердичі.

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"Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку", - сказав Лиховій в ефірі національного телемарафону.

Раніше про окупацію російськими військами Ласточкиного повідомляла моніторингова платформа DeepState.

Авдіївський і мар'їнський напрямки - "найгарячіші"

Тим часом саме авдіївський і мар'їнський напрямки залишаються "найгарячішими", визнав речник ОСУВ "Таврія". Зокрема, лише на авдіївському напрямку українські захисники за добу відбили 25 атак противника, на мар'їнському - 40. "Це найбільший показник за декілька останніх днів", - зазначив Лиховій.

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Напередодні Лиховій повідомляв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що українські військові відійшли на західну околицю Ласточкиного, де зайняли підготовлені оборонні позиції.

Посилення лінії оборони на Авдіївському напрямку на тлі масованого російського наступу

Водночас, за словами командувача ОСУВ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, українські сили проводять активні оборонні дії на Авдіївському напрямку.

"На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати їм якнайбільших втрат", - поінформував Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

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За словами бригадного генерала, загалом у операційній зоні ОСУВ "Таврія" спостерігається зростання наступальної активності російських військ, зокрема зростає кількість авіаударів - лише за минулу добу їх було 45. Побільшало й штурмових дій - 72 зіткнення за добу, що стало найбільшим показником за останні два тижні. "Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе", - повідомив Тарнавський.