Зеленський: Україна має план ведення війни на 2024 рік

Водночас президент України зауважив, що готуються й альтернативні варіанти - через "витік інформації". Зокрема, Росії було відомо про попередні контрнаступальні плани України, сказав він.

Військове командування України має чіткий план ведення війни на 2024 рік, але готує кілька альтернативних варіантів через витік інформації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ході пресконференції на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого.

"Є план. План чіткий. Деталі вам не можу сказати, не маю на це права. Цей план пов'язаний зі зміною керівництва. Так, там є відповідні зміни", - зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що планів буде готуватися кілька - "через витік інформації".

"Наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі у Кремлі до того, як почалися контрнаступальні дії", - додав він.

Від третього року повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, на думку Зеленського, буде залежати формат її закінчення.

Зміна Залужного на Сирського

Водночас Зеленський відмовився пояснювати причини звільнення колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. "Чому я когось міняю, вибачте, це наш внутрішній момент", - сказав Зеленський у відповідь на запитання журналіста про це.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського, який до цього командував Сухопутними військами. Залужний був головкомом ЗСУ з липня 2021 року.

Читайте також: Валерій Залужний: культовий генерал та суперник Зеленського?