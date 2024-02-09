Зеленський присвоїв Залужному звання Герой України

Після звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ український президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Герой України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України Валерію Залужному. Відповідний указ від 8 лютого опублікований на президентському сайті. Згідно з номером - № 61/2024, - документ підписаний після того, як Зеленський указом № 59/2024 звільнив Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу - генералу", - йдеться в указі.

У цей же день звання Герой України були присвоєні також начальнику Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирилу Буданову та підполковнику В'ячеславу Агеєву.

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Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського, який до цього командував Сухопутними військами.