Зеленський призначив головнокомандувачем ЗСУ Сирського

Президент України Володимир Зеленський звільнив у четвер, 8 лютого, Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України (ЗСУ) та призначив замість нього Олександра Сирського, який до цього командував Сухопутними військами.

"Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем ЗСУ", - повідомив Зеленський у відеозверненні.

Залужному президент запропонував "бути й надалі разом у команді Української держави". "Буду вдячний за його згоду", - сказав він.

За його словами, відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда. На керівні посади в армії розглядаються бригадні генерали Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скибюк та полковники Павло Паліса і Вадим Сухаревський. "Сьогодні ж говорив з генералами Мойсюком та Забродським. Їхній досвід - на службі державі", - сказав Зеленський.

Перед цим зверненням Зеленський і Залужний повідомили про спільну зустріч.

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