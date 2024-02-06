Зеленський ініціював створення Сил безпілотних систем у ЗСУ

Спеціальний указ Зеленського ініціює створення Сил безпілотних систем як окремого роду сил. Президент пропонує винести це питання на розгляд РНБО.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання створення у структурі Збройних сил України (ЗСУ) Сил безпілотних систем як окремого роду сил. Про це йдеться в президентському указі №51 , "Про нарощування спроможностей сил оборони", підписаному в вівторок, 6 лютого.

"Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки й оборони України", - йдеться в указі.

Створення Сил безпілотних систем має на меті нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Зеленський покладає значні надії на дрони

Згодом у своєму традиційному вечірньому зверненні Зеленський пояснив, що створення Сил безпілотних систем - "це не питання майбутнього - це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом".

"Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, - на полі бою. Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки - це також дрони", - зазначив Зеленський.

"Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для міністерства оборони та уряду загалом", - наголосив у зверненні президент.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров назвав пріоритетом роботи міноборони на 2024 рік виробництво та закупівлі безпілотників, а президент Зеленський під час своєї пресконференції 19 грудня заявив, що наступного року в Україні виготовлять 1 мільйон дронів.