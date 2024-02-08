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ПолітикаУкраїна

Зеленський і Залужний обговорили оновлення керівництва ЗСУ

Віолетта Чайковська
8 лютого 2024 р.

Володимир Зеленський подякував Валерію Залужному за два роки захисту України та запропонував надалі бути в команді. За даними джерел УП, за кілька годин з'явиться указ про звільнення головкома ЗСУ.

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Олексій Данілов, Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Володимир Зеленський і Валерій Залужний (архівне фото)Фото: Ukrainian Presidentia/ZUMA//IMAGO

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в четвер, 8 лютого, з головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Валерієм Залужним.

"Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують ЗСУ. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ. Час для такого оновлення - саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", - написав Зеленський у Telegram. 

Залужний написав, що "прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії". "Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також", - зазначив він.

Головком подякував "усім, хто поруч". 

З їхніх повідомлень незрозуміло, чи буде Залужний звільнений, чи залишиться на посаді. ЗМІ та політики трактують ці дописи по-різному. Іншої офіційної інформації поки немає. Указу Зеленського про звільнення Залужного на сайті президента також немає.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров написав, що "війна не залишається однаковою, вона змінюється та вимагає змін, і 2024 рік принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові": "Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги". 

За даними джерел "Української правди", сьогодні о 18:30 має відбутися зустріч з журналістами, після чого на сайті президента має з'явитися указ про звільнення Залужного.

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