Зеленський вперше визнав ймовірність відставки Залужного

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу RAI, що розглядає ймовірність "перезавантаження" у керівництві країни, відповідаючи на питання про можливість звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

"Якщо ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного сектору. Я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому. Не можна сказати, ось одна людина, ви замінили і все поїхало. Ні, це серйозна машина і вона залежить від багатьох процесів", - наводить оригінальну цитату Зеленського ВВС з посиланням на Офіс президента.

Він додав, що аби перемогти, необхідно "не втрачати надії, не опускати руки, брати енергію звідки завгодно і не залежати від того, який у вас сьогодні настрій".

Читайте також: Валерій Залужний: культовий генерал та суперник Зеленського?

Зеленський: Що стосується сухопутної лінії, там стагнація

Коментуючи ситуацію на фронті і минулорічний контрнаступ, Володимир Зеленський зауважив, що Україна досягла певних успіхів у Чорному морі. "Ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у Чорному морі, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії", - сказав президент.

Він назвав це "прагматичною частиною операції", яка вплинула на економіку і розцінив її як "позитивну".

"Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки - це і є прорахунок", - зазначив Зеленський.

При цьому голова держави наголосив, що Україна бореться не просто "з терористичною організацією", а з "терористами, які є однією з найбільших армій у світі".

Читайте також: Зеленський про статтю Залужного: Ситуація на фронті - не патова

Зеленський: чверть України під окупацією

Він також зазначив, що протягом двох років Україні вдається захищатися від агресії Росії. "Близько 26 відсотків національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили", - зауважив президент.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна не сама у цій боротьбі, адже їй вдалося "об'єднати світових лідерів".