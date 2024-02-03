Україна попередила США про плани звільнити Залужного - ЗМІ

Київ повідомив Вашингтон, що планує звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, пише Reuters. За даними джерел, у США не заперечили проти такого рішення.

Влада України попередила адміністрацію президента США про намір президента Володимира Зеленського звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних силу України, повідомила у п'ятницю, 2 лютого, агенція Reuters з посиланням на два обізнані джерела. Про те, що Київ повідомив Вашингтон про такі плани пишуть й інші західні ЗМІ, зокрема The Washington Post.

За твердженнями джерела, близького до Офісу президента України (ОПУ), представники США заявили Україні, що не проти звільнення Залужного. "Білий дім висловив думку, що Україна сама повинна ухвалювати суверенні рішення щодо свого особового складу", - зауважив другий співрозмовник Reuters.

Водночас джерело, близьке до ОПУ, повідомило, що наразі звільнення Залужного призупинене, оскільки сторони опрацьовують подальші кроки. Скільки часу триватиме цей процес, поки незрозуміло.

Наміри Зеленського звільнити Залужного джерело пояснює суперечкою між ними щодо мобілізації і незгодою президента з необхідністю мобілізувати ще 500 тисяч людей до лав ЗСУ.

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Обговорення звільнення Залужного

Інформація про те, що президент України планує відправити головкома ЗСУ у відставку з'явилися 29 січня. Втім, того дня її спростували як в міністерстві оборони, так і в ОПУ. Однак згодом ЗМІ повідомили, що розмова щодо відставки між Зеленським і Залужним все ж відбулася.

Версії того, чому відповідне рішення не було ухвалене різняться. Серед перешкод називають витік інформації і відсутність кандидатури для негайної заміни Залужного.

Сам головком ЗСУ на тлі чуток про відставку цього тижня написав колонку для CNN. В ній він не коментував питання своєї подальшої служби, але окреслив три основних пріоритети для України на 2024 рік. Він також поскаржився на "нездатність державних інституцій в Україні покращити чисельність збройних сил без застосування непопулярних заходів".

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