Тарнавський: На фронті - не глухий кут і 2024-й буде важчим

Ситуація на фронті не зайшла в глухий кут, а 2024 рік може бути важчим, заявляє генерал Олександр Тарнавський - командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Ситуація на фронті станом на сьогодні не зайшла в глухий кут, а 2024 рік може бути важчим, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія", генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю ВВС , опублікованому в середу, 27 грудня.

На запитання про глухий кут генерал відповів: "Думаю, ще ні. На сьогодні ситуація має точні логістичні результати. Не слід забувати, що ми протистоїмо одній з найсильніших армій, яка має свій відповідний ресурс. Вже майже два роки триває широкомасштабне вторгнення російського агресора і майже всі аналітики давали нам прогнози, що ми не зможемо утриматися. А якщо і зможемо - то не більше місяця або двох. І те, що ворог не досягнув до цього часу заявлених цілей - це вже значний успіх українського народу і його війська".

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Щодо очікувань та прогнозів на 2024-й Тарнавський сказав: "Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети - виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали".

Відповідаючи, чи реально наступного року завершити війну, він зазначив, що так питання ніколи не ставить: "Питання - перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога".

Тарнавський про контрнаступ і брак боєприпасів

Щодо результатів контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ) Тарнавський зауважив, що російська армія добре підготувала оборону з декількох рубежів.

"Противник звів ці оборонні рубежі не за один місяць, а впродовж того періоду, коли ми готувалися до наступальних дій. Перевага в авіації. Дуже велика щільність мінних полів, насиченість бойових порядків ворога, протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби та ударних дронів. А також - неможливість використання нами в повному обсязі броньованої техніки, що ускладнювало наші активні просування, а також вплинуло на швидкість наступальних дій", - сказав він.

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Крім цього, генерал вказав, що великою проблемою для ЗСУ є дефіцит боєприпасів різних видів і майже всіх номенклатур. Зокрема, дуже гостро стоїть питання щодо боєприпасів для артилерійських систем 122 і 152 міліметрів.

Також він звернув увагу, що знаючи можливості ЗСУ щодо дальності ураження, російські окупаанти розмістили свої артилерійські підрозділи на критичній відстані - там, де українські військові не можуть впливати на їхні дії. "Дуже швидко ворог розвиває засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливлює застосування нами високоточної зброї на великій дальності. Тобто ми сьогодні маємо проблеми у наведені далекобійних боєприпасів під час ведення контрбатарейної боротьби", - сказав Тарнавський.

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Тарнавський: РФ хоче як мінімум захопити Авдіївку

Генерал також зазначив, що росіяни дуже гарно вчиться - як на помилках українських військових, так і на своїх. "Швидко навчаються і, напевно, адаптуються, копіюють ті дії, які у нас найбільш ефективні. Навіть тактичні наші дії ворог бере собі на озброєння - під час тих же штурмових дій в окопах, при наближенні до окопів. Наприклад, дуже схоже почали проводити атаки групами - відділення, взвод за підтримки двох, максимум чотирьох бронемашин”, - розповів Тарнавський.

За його словами, росіяни беруть своєю кількістю, людськими масами. "Не жаліючи свій людський ресурс, вони продовжують виконувати ті завдання, які перед ними стоять. Хоча реально вони розуміють, що на деяких ділянках вони втрачають, морально-психологічний стан у них на дуже низькому рівні”, - зазначив він.

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За його словами, російське керівництво хоче хоче на кінець цього року як мінімум захопити Авдіївку, а амбітніша мета полягає у виході на адміністративні межі Донецької, Луганської областей та захоплення територій на ділянках, втрачених окупантами під час ведення наступальних дій ЗСУ на Запорізькому напрямку.

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