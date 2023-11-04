Зеленський про статтю Залужного: Ситуація - не патова

Володимир Зеленський запевнив, що не сідатиме за стіл переговорів з РФ і не "заморожуватиме ситуацію". На його переконання, треба більше працювати з партнерами щодо ППО та винищувачів.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував у суботу, 4 листопада, статтю головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного для The Economist про ситуацію на фронті.

"Це не патова ситуація. Росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як Росія кидає немов м'ясо своїх людей, ніхто не хоче", - сказав він на спільній пресконференції з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Києві.

У своїй статті Залужний написав про досягнення "глухого кута" на фронті та перехід до позиційної війни.

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Зеленський нагадав, що у день повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 "всі нам казали, скільки нам залишилось", як і минулого року вважали, що ЗСУ - в патовій ситуації. "Кілька військових хитрощів, тактик, військових операцій, і ви пам'ятаєте - Харківський регіон був звільнений, і ви пам'ятаєте, що було в Херсоні", - сказав він.

На переконання президента, зараз "треба чекати, коли хлопці навчаться на F-16 і повернуться". "Коли на фронті є ППО - військові йдуть вперед, біжать, використовують техніку і йдуть контрнаступальні дії".

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Зеленський наголосив, що "ми не маємо права опускати руки". "Яка альтернатива? Що, треба віддати тоді третину нашої держави? Це ж буде тільки початок. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт, ми ж для себе зробили висновки. Треба всім зібратися і більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії", - сказав він.

Президент також заперечив, що партнери тиснуть на нього з метою перейти до переговорів з Росією.

"Всі знають моє відношення. Воно співпадає з відношенням українського суспільства. Тому ніхто не тисне на мене сьогодні. Спочатку все це було - з початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, США тощо", - запевнив Зеленський і додав, що "щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали - не буде такого".

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