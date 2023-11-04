В ОП порадили Залужному не коментувати ситуацію на фронті

Військовим не варто переказувати широкому загалу те, що відбувається на фронті, прокоментував чиновник з ОП Ігор Жовква статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в виданні The Economist.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовка вважає, що українському військовому керівництву не варто переказувати широкому загалу події на фронті. Так Жовква прокоментував у суботу, 4 листопада, в ефірі телемарафону статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в виданні The Economist.

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"На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би - це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми ж тоді полегшуємо роботу агресору. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки. Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів - можливо, це дуже глибокий стратегічний задум. Але мені дуже дивно", - сказав посадовець.

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Крім того, Жовква розповів, що після публікації згаданої статті до нього зателефонував "один з керівників кабінетів лідерів". "І вони просто в паніці мене запитують: "А що доповідати моєму лідерові? Ми справді в глухому куті?" Ми цього ефекту намагаємось досягти цією статтею?", - поставив риторичне запитання чиновник.

Як повідомлялося, днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist поділився своїм баченням подальшого розвитку війни Росії проти України та окреслив необхідні для Києва кроки на шляху до перемоги.

Ситуація на фронті наразі переходить на новий етап позиційної війни зі статичними й затяжними боями, на противагу маневровий війні, що передбачає рух і швидкість, написав головнокомандувач. На думку Залужного, такі зміні вигідні Росії, адже вона зможе "відновити свою військову міць, зрештою загрожуючи збройним силам України й самій державі".

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У статті український генерал розповів і про кілька можливостей виходу ЗСУ з нинішнього глухого кута на фронті.