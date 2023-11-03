Коментар: Захід не почув Залужного, але ще не пізно

У тіні війни Ізраїлю з ХАМАС Захід не помітив перехід до позиційної війни Росії проти України, про який написав головком ЗСУ Залужний. Це помилка, вважає Роман Гончаренко.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Чому дивуватися більше - програмній, сенсаційній статті головкому Збройних сил України Валерія Залужного у журналі The Economist чи відсутності реакції на неї? Опубліковану 1 листопада статтю проігнорували провідні західні ЗМІ, заклопотані війною Ізраїлю з палестинською терористичною організацією ХАМАС, а також президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в четвер, 2 листопада. Як так, адже йдеться про поворотний момент?

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Кінець надій на успіх контрнаступу

Генерал Залужний написав про "новий етап" - перехід до позиційної війни Росії проти України. Він фактично поховав надії на успіх контрнаступу. "Глибокого та красивого прориву, швидше за все, не буде", - це одна з ключових цитат Залужного із його статті у британському виданні.

Такого прориву від початку року чекала Україна та її партнери на Заході, які давали під контрнаступ бронетехніку та навчали десятки тисяч українських солдатів. Звісно, ​​давали із затримкою й у недостатній кількості, Київ це справедливо критикував. З наближенням осіннього бездоріжжя надій на прорив ставало дедалі менше, але, вочевидь, справа не в погоді.

На п'ятому місяці контрнаступу головком ВСУ підвів риску та оголосив про перехід до війни на виснаження у стилі Першої світової. Серед причин Залужний назвав відсутність в української армії переваги у повітрі та встановлені армією РФ широкі мінні поля, прорвати які вдалося лише частково.

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Чому стаття Залужного - сенсація

Сенсацією стало не те, що Залужний оголосив про перехід до позиційної війни. Це було очевидно, така війна триває майже рік - від моменту, коли Україні вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області. Причини не перший місяць обговорюють експерти. Важливо й заслуговує на повагу те, що Залужний озвучив свою "помилку". Генерал сподівався, що величезні втрати змусять Москву зупинити війну. Він описує, як змінював командирів і бійців частин, задіяних у контрнаступі, але це не дало результату.

Сенсацією стала відсутність швидкої реакції на статтю Залужного. У Німеччині є популярний вислів, який довго помилково приписували Бертольду Брехту: "Уяви собі: війна, а на неї ніхто не пішов!" Є ще продовження - "І тоді війна прийшла до тебе". Ця фраза спливає на думку, коли спостерігаєш за зрозумілим, але короткозорим падінням інтересу до війни в Україні у німецьких ЗМІ та в суспільстві, та й узагалі в західному світі. На другий рік великої війни втома на Заході очевидна, про що справедливо написав американський журнал Time у статті про президента Зеленського. Ця стаття викликала хвилю критики в Україні, зокрема, ще й тому, що контрастує з більш оптимістичним настроєм більшості ЗМІ.

Тяжкі питання перед Україною та Заходом

І стаття в Time, і тверезий аналіз Залужного в The Economist мають загальний посил - війна буде довгою, потрібно до цього готуватися. Але Захід, судячи з першої реакції, не готовий. Багато хто сподівався на успіх контрнаступу, на прорив ЗСУ і потім - мирні переговори між Москвою та Києвом. Ця надія не зникла, але тепер її відсунуто за обрій, а перед Києвом, Вашингтоном та Берліном постають нові, важкі питання.

Як поведеться Захід? Чи частіше лунатимуть заклики до "компромісу", зупинки бойових дій і визнання, хай і неофіційного, контролю Москви над окупованими територіями? Як поведеться президент Зеленський, який, як написав Time, відкидає ідею поступок, як і переважна більшість українців? Чому про перехід до позиційної війни оголосив Залужний, а не Зеленський?

Ризики для України швидко зростають. Захід продовжить підтримувати Київ зброєю, але, найімовірніше, у менших обсягах. Запаси на західних складах поповнюються повільно, у США набирають обертів президентські перегони, що вже призвело до затримки із наданням допомоги Україні. У Євросоюзі нову допомогу знову блокує Угорщина, до неї приєдналася Словаччина.

Надія ЗСУ на комбінацію технологій

Сучасні технології - безпілотники та камери - одна з причин патової ситуації на фронті, вважає Залужний. Головком ЗСУ пише, що перемогти Україна зможе лише завдяки комбінації технологій. У цьому нова надія генерала. Наводячи приклад винаходу пороху, Залужний сподівається на технологічне диво, яке допоможе подолати потужну лінію оборони окупованих територій і перемогти у війні з Росією, у якої, як він визнає, більше ресурсів.

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Заклопотаний війною в Ізраїлі та собою Захід поки не почув Залужного. Це помилка, але ще не пізно її виправити. Для цього не потрібне диво, а треба просто розуміти, якими будуть наслідки у світі, якщо Україна програє, а Росія - переможе. Про те, що це можливо, говорять більш-менш відкрито і Зеленський у Time, і Залужний в The Economist. І це також сенсація.

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