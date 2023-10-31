Стаття про Зеленського в Time і як на неї реагують в Україні

Стаття Саймона Шустера для Time про втому світу від війни, корупцію і ситуацію на фронті широко обговорюється в Україні. Розповідаємо, про що саме йдеться.

Однією з основних тем обговорення в українському сегменті інтернету та соціальних мереж у вівторок, 31 жовтня, стала стаття американського журналіста Саймона Шустера про Україну для видання Time. Журналіст побував в Офісі президента України і поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським та його оточенням. На основі, зокрема, і отриманої інформації він підбив підсумки, на його думку, не надто вдалого візиту Зеленського в США, а також розповів про важку ситуацію на фронті та з корупцією в Україні та про те, як український лідер відчуває втому світу від війни, що її розв'язала Росія.

Як, на думку журналіста, змінився Зеленський

Певну увагу в статті Шустер приділив тому, як за майже зва роки війни змінився Зеленський. Розповідаючи про візит українського лідера в США, журналіст наголошує, що той виглядав відстороненим і схвильованим, подекуди поспішав. Згодом, як пише Шустер, Зеленський пояснив це виснаженням і від усіх викликів, які для лідера країни несе в собі війна, і від необхідності переконувати союзників у тому, що з їхньою допомогою Україна може перемогти. "Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто", - цитує слова Зеленського журналіст Time, водночас констатуючи, що той під час своїх поїздок відчуває, що інтерес до війни в світі ослаб, так само, як і рівень міжнародної підтримки України.

"Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні, - цитує автор Зеленського. - Втома від війни накриває як хвиля. Це видно у США, у Європі. І ми бачимо, що щойно вони починають трохи втомлюватися, для них це стає як шоу: "Я не можу дивитися цей повтор вдесяте".

Після початку війни між Ізраїлем та палестинською терористичною організацією ХАМАС серйозною проблемою стало саме збереження уваги світової громадськості до України, констатує Шустер.

Після повернення із США в Україну Зеленський, за словами джерел Шустера, "злився" і "відчував, ніби західні союзники його зрадили". Водночас журналіст наголошує: переконання Зеленського не змінилися, "він не має наміру здаватися у боротьбі або просити про будь-який вид миру". "Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією загартувалася у такій формі, яка турбує деяких його радників. Вона непохитна і межує з месіанством", - пише Шустер. Водночас, посилаючись на слова джерела в команді президента України, журналіст стверджує, що там існує думка, що Зеленський "обманює себе". "У нас немає варіантів. Ми не перемагаємо. Але спробуй йому це сказати", - цитує він співрозмовника.

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Зміни і перестановки напередодні другої зими під час повномасштабного вторгнення

Українська влада, як пише Шустер, готується до другої зими під час повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, вона очікує, що "відключення електроенергії цієї зими, ймовірно, будуть серйознішими, а реакція населення України не буде такою поблажливою", пише він з посиланням на слова трьох посадовців. Зима також ускладнить просування військ, заблокувавши лінію фронту принаймні до весни. Але Зеленський відмовляється з цим миритися, стверджує Шустер.

Водночас, з посиланням на радників Зеленського журналіст стверджує, що перед настанням зими слід очікувати масштбаних змін у військовій стратегії та серйозних перестановок у команді президента. За їхніми словами, доведеться звільнити щонайменше одного міністра, а також генерала, який відповідає за контрнаступ, щоб забезпечити відповідальність за повільне просування України на фронті.

Водночас одне з джерел журналіста стверджує, що деякі фронтові командири почали відмовлятися виконувати накази про наступ, навіть якщо вони надходили безпосередньо з Офісу президента.

Інша проблема, яку з посиланням на джерела вказує журналіст, полягає в тому, що у деяких родах військ нестача особового складу стала навіть більш гострою ніж дефіцит зброї і боєприпасів. "Один із близьких помічників Зеленського сказав мені, що навіть якщо США та їхні союзники передадуть всю обіцяну зброю, "у нас немає людей, щоб її використовувати", - пише Шустер.

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Шустер: Корупція загострила стосунки Зеленського і союзників

Питання комплектування українського війська, як пише Шустер, опинилося також в залежності від корупційних скандалів. Через такі, зокрема, Зеленський звільнив начальників військкоматів по всій країні. "Це рішення мало продемонструвати його відданість боротьбі з корупцією. Однак, за словами високопоставленого військового офіцера, такий крок мав зворотний результат, оскільки призов майже припинився без керівництва. Звільнених посадовців також виявилося важко замінити, почасти тому, що репутація військкоматів була заплямована", - пише журналіст.

Водночас Шустер наголошує: за останні місяці проблема корупції погіршила відносини Зеленського з багатьма його союзниками.

Журналіст нагадав, що, зокрема, через корупційні скандали в міністерстві оборони України у відставку пішов очільник відомства Олексій Резніков. Однак ситуацію це не змінило - анонімний співрозмовник заявив журналісту, що українські чиновники "крадуть так, наче завтра не настане". За словами іншого співрозмовника журналіста, Зеленський зволікав з вирішенням цієї проблеми, а коли почав діяти, то вже було запізно - "репутаційної шкоди вже було завдано".

Окремо в публікації журналіст згадує заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурму. У серпні журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування , в якому йдеться, що сонячні електростанції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення Шурми, з липня 2022 по липень 2023 року сукупно отримали понад 320 мільйонів гривень оплати за електроенергію за "зеленим тарифом". Хоча, імовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України. Згодом Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження щодо цих виплат. Сам Шурма в бесіді з Шустером назвав закиди на його адресу "частиною політичної атаки, оплаченої одним із внутрішніх ворогів Зеленського".

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Як реагували в Україні: причинно-наслідкові зв'язки чи суб'єктивна точка зору

Саме на аспекти про корупційні скандали у статті звертає увагу голова правління Центру протидії корпуції (ЦПК) Віталій Шабунін. Зокрема, на те, що Зеленський дійсно відправив Резнікова у відставку через шість місяців після корупційного скандалу із закупівлями продуктів харчування для війська. "Ми в ЦПК тоді криком кричали, що відмазування Резнікова вдарить по західній підтримці значно сильніше, ніж, власне, сам корупційний скандал, - написав Шабунін у Facebook . - Наступна хвиля в глобальних медіа про корупцію в Україні буде про вже розслідувані 30+ гучних ТОП-корупційних справ, які будуть закриті стараннями діючих народних депутатів. І відповідальність за наступний скандал нестимуть не західні медіа, а народні депутати України. Як і за катастрофічні цього скандалу наслідки".

Як наголошує в дописі у Facebook фінансист інвестиційної компанії "Dragon Capital", публіцист Сергій Фурса, стаття і обложка Time - це ще і про причинно-наслідкові зв'язки. "Якщо дуже довго ігнорувати побажання партнерів, від яких ти залежиш, наприклад у царині боротьби з корупцією, то потім якось дивно на них ображатися, коли вони не вистрибують із штанців, щоб тобі допомогти. Якщо партнери постійно повторюють про корупцію і бачать, що їх не чують, вони втомлюються. І втомлюються набагато швидше, ніж могли б", - вважає Фурса.

Аналітик вважає, що на відміну від перемог на полі бою, перемоги у сфері боротьби з корупцією - повністю в руках України. "І тоді перемоги у боротьбі з корупцією можуть призвести до перемог на полі бою. Бо усвідомлюючи, що їх чують, люди у Білому домі будуть більш схильні ухвалювати рішення і переходити червоні лінії Путіна. Це також про причинно-наслідкові зв'язки, - наголосив Фурса. - Нам потрібна допомога партнерів. А значить цей холодний душ має бути корисним. Які ще повідомлення має передати Вашингтон, щоб його почули?".

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спочатку в Telegram поширив статтю Саймона Шустера, порекомендувавши її прочитати, але невдовзі видалив допис. Радник Єрмака Михайло Подоляк назвав статтю "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається". "Я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно… Подекуди ці анонімні джерела - це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд знаходяться і хочуть збільшити свою вагу та видають свої бачення за аксіоматичні знання", - сказав Подоляк в ефірі "Радіо Свобода".

Коментуючи статтю, він зокрема запевнив, що українська влада не вважає партнерів "зрадниками", хоча і наголосив, що "треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україну й більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни". "Отут є трошки нерозуміння, чому ми повільно це робимо", - зауважив Подоляк.