ПолітикаУкраїна
Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони
5 вересня 2023 р.
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Верховна Рада України підтримала звільнення з посади міністра оборони України Олексія Резнікова. "За" це у вівторок, 5 вересня, проголосували 327 народних депутатів України.
Резніков очолював міністерство оборони України з 4 листопада 2021 року.
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За повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, призначення на посаду міністра оборони Рустема Умєрова відбудеться 6 вересня.
За інформацією Железняка, Резніков буде призначений послом до Великобританії.