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Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони

Роман Губа
5 вересня 2023 р.

Нового міністра оборони України парламент має призначити 6 вересня.

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Олексій Резніков
Олексій РезніковФото: Heiko Becker/REUTERS

Верховна Рада України підтримала звільнення з посади міністра оборони України Олексія Резнікова. "За" це у вівторок, 5 вересня, проголосували 327 народних депутатів України. 

Резніков очолював міністерство оборони України з 4 листопада 2021 року. 

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За повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, призначення на посаду міністра оборони Рустема Умєрова відбудеться 6 вересня.

За інформацією Железняка, Резніков буде призначений послом до Великобританії. 

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