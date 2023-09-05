Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони

Верховна Рада України підтримала звільнення з посади міністра оборони України Олексія Резнікова. "За" це у вівторок, 5 вересня, проголосували 327 народних депутатів України.

Резніков очолював міністерство оборони України з 4 листопада 2021 року.

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За повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, призначення на посаду міністра оборони Рустема Умєрова відбудеться 6 вересня.

За інформацією Железняка, Резніков буде призначений послом до Великобританії.