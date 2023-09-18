Перезавантаження міноборони під час війни. Які ризики?

Після звільнення Олексія Рєзнікова з посади міністра оборони звільнились і шість його заступників. Навіщо знадобилось проводити таке перезавантаження оборонного відомства в умовах війни і чи є ризики?

Услід за Олексієм Резніковим з міністерства оборони пішли всі його заступники, окрім одного. Як повідомив у Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок, 18 вересня.

Зокрема, з посади заступника міністра оборони звільнено: Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу. Крім того, звільнено Костянтина Ващенка з посади державного секретаря міністерства. На своїй посаді залишився лише перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Перезавантаження. Почали. Робимо. Працюємо в штатному режимі. Решта новин - згодом. Зараз фокус - Рамштайн", - написав міністр оборони Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook. Нагадаємо, призначення Умєрові на посаду очільника оборонного відомства відбулося на тлі гучних скандалів із закупівлями та ймовірними зловживаннями в міністерстві оборони, які спалахнули, коли його очолював Олексій Резніков.

Але чи не нашкодить таке турбоперезавантаження оборонного відомства під час війни?

Звільнення заступників передбачене законом

Діючий закон України про центральні органи виконавчої влади передбачає, що при призначенні нового міністра звільняються й усі його заступники, включаючи першого. Втім, вони можуть залишитися працювати на своїх посадах, якщо задовольняють нового міністра.

Із заступників на посаді залишився лише перший заступник міноборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк (в центрі) Фото: Ukrainian Presidentia/Planet Pix/Zuma/picture alliance

Автоматичне звільнення не стосується державного секретаря, який має забезпечити сталість робочих процесів у відомстві, підписувати документи, допомогти з призначенням нових заступників міністра та пережити міністерству турбулентність при зміні міністра, пояснює експерт з реформи державної служби, заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук.

За його словами, так задумувалося під час реформування державної служби, однак на практиці в Україні це, схоже, не працює: "Здебільшого держсекретарі є частиною команди міністра і йдуть з посад разом з ним", - констатує Тимощук. Він припускає, що першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка поки що не звільнили, аби він забезпечував безперебійну роботу відомства.

Тимощук не виключає, що призначення нових заступників міністра оборони може затягнутися через те, що кандидати на посади мають пройти спецперевірки правоохоронців, НАЗК тощо та отримати допуск до державної таємниці. "Тут очевидно якийсь час на ці перевірки піде, однак якщо це політичне призначення, то перевірки можуть пройти дуже швидко. Для будь-якого органу влади не дуже добре, коли йдуть глибокі одночасні звільнення в системі апарату, особливо в умовах війни. Бо так чи інакше процеси зав'язані на людях, і новим посадовцям потрібен час, аби розібратися, як воно все працює", - прокоментував DW Тимощук.

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Декого з заступників міністра буде перепризначено?

Деякі заступники попереднього міністра були призначені ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До них належать, наприклад, Ростислав Замлинський та Ганна Маляр. Остання прийшла працювала заступником міністра оборони взагалі ще до призначення Олексія Резнікова.

А от Віталій Дейнега, який був заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, та Андрій Шевченко, котрий обіймав посаду заступника міністра оборони з питання європейської інтеграції, були призначені у відомство зовсім нещодавно - уже після скандалу із закупівлями харчування. Чи будуть вони перепризначені у міноборони?

Серед звільнених заступників міноборони й Ганна Маляр, яка відповідала за стратегічну комунікацію та інформаційну політику відомства Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

"Декого змінять, декого із заступників залишать і знову перепризначать. Умєров спробує завести своїх людей, з якими він співпрацював у Фонді держмайна", - припускає політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, але водночас додає: "У попереднього міністра здебільшого всі заступники були не суто з його команди, у нового міністра буде аналогічно. Втім, точкові зміни все ж таки будуть". Фесенко вважає, що Умєров спробує навести лад з закупівлями та внутрішнім менеджментом, за що критикували його попередника, і для цього йому потрібна "своя людина", аби не повторити "долю Резнікова".

Політолог Петро Олещук з Київського національного університету імені Тараса Шевченка теж сумнівається, що Рустему Умєрову дадуть завести у міністерство на посади заступників усіх тих, кого він хотів би бачити. "Не думаю, що він розраховує поставити на всі посади своїх людей. Не всі звільнені підуть, частина залишиться. Бо міністерство зараз виконує важливу роль, у тому числі дипломатичну, й треба виконувати зобов'язання перед міжнародними партнерами", - каже Олещук. Сама ж заміна міністра оборони "була ризиком для воюючої країни", вважає політолог. Але очевидно, додав він, "владі довелося шукати баланс між потенційними ризиками й новими можливостями".

Зміни в міноборони не повинні вплинути на забезпечення військових

Фесенко, у свою чергу, зауважив, що не думає, що тотальна заміна команди представлятиме собою якийсь ризик для міжнародної співпраці міноборони та поставок західного озброєння. У зв'язку з цим він звернув увагу на те, що процеси взаємодії з іншими країнами в межах Контактної групи з питань оборони України, відомої також як "формат "Рамштайн", уже відпрацьовані. Водночас політолог не виключає, що через зміну заступників можуть виникнути проблеми з бюджетуванням потреб міністерства на наступний рік, куди новий очільник відомства захоче включити витрати на заплановану трансформацію міноборони.

Також редактор видання Defense Express Валерій Рябих вважає, що зміна команди у міністерстві оборони не вплине на забезпечення армії, адже перший заступник, який є ключовим у взаємодії між міністерством та Збройними силами України - генерал-лейтенанта Олександр Павлюк залишився на своїй посаді. "Процеси налагоджені й генерал Павлюк залишається, який є комунікатором між Генштабом ЗСУ і міністерством оборони, і це позитивно", - прокоментував DW редактор видання Defense Express Валерій Рябих.