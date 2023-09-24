Зеленський підбив підсумки візитів в США і Канаду

Президент України Володимир Зеленський відзначив багато "хороших оборонних та інших рішень", які були ухвалені під час його візитів в США та Канаду.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю, 24 вересня, назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї. Він подякував адміністрації американського президента Джо Байдена і наголосив, що тепер обидві країни спільно вироблятимуть зокрема і системи ППО. "Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу. І це нова якість оборонної промисловості України - значно сильніша. І це ж економіка. Захист для наших міст. Підприємства, нові робочі місця для обох наших народів - і для українців, і для американців", - сказав Зеленський.

Загалом Зеленський назвав тиждень, що минає, дуже продуктивним і відзначив "багато хороших оборонних та інших рішень". "Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів - це артилерія, потрібні снаряди, ракети для HIMARS, ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини і ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою", - перерахував він.

Канада обіцяє тривалу оборонну підтримку

Канада, як нагадав Зеленського, ухвалила рішення про тривалу оборонну підтримку України. Зокрема йдеться про виробництво і поставки "медеваків" - евакуаційних машин. Також сторони підписали оновлену угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а Канада запровадила нові санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб, нагадав він.

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Зеленський також окремо подякував Канаді за фінансування добудови музею Голодомору.

Перша леді України Олена Зеленська у Канаді також досягла домовленостей у питаннях реабілітації ветеранів - йдеться про українсько-канадське медичне партнерство, - та культурного представництва України, наголосив він.