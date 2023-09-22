Україна і США спільно вироблятимуть зброю - Зеленський

Володимир Зеленський після зустрічі з Джо Байденом заявив про домовленість України зі США разом виробляти зброю, зокрема для української ППО.

Україна домовилася зі Сполученими Штатами Америки про спільне виробництво зброї. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону (ППО). Про це заявив український президент Володимир Зеленський у ніч на п’ятницю, 22 вересня, за підсумками візиту до США та зустрічі з американським колегою Джо Байденом.

"Довгострокова домовленість- будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами - це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", - сказав він у відеозверненні до українців.

За його словами, Україна готується створити нову "оборонну екосистему" разом зі США, щоб виробляти зброю, "щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя". "Це матиме глобальні позитивні результати. Я дякую, пане президенте Байдене!", - додав Зеленський.

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Як повідомляється на сайті Офісу президента, 21 вересня Україна підписала меморандуми про співпрацю та розвиток спільних проєктів з трьома ключовими оборонно-промисловими асоціаціями США, які об'єднують понад дві тисячі компаній, що створюють передові оборонні технології.

Ці асоціації забезпечуватимуть встановлення зв'язків і розвиток співпраці української сторони з оборонними компаніями США, які зацікавлені у розміщенні своїх виробничих об'єктів на території України.

"Підписання меморандумів - сигнал американського бізнесу про те, що він розглядає Україну та український оборонно-промисловий сектор як перспективного та надійного партнера у розвитку нових технологій та спільного виробництва товарів", - ідеться в повідомленні.

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