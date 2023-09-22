Україна і США спільно вироблятимуть зброю - Зеленський
Україна домовилася зі Сполученими Штатами Америки про спільне виробництво зброї. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону (ППО). Про це заявив український президент Володимир Зеленський у ніч на п’ятницю, 22 вересня, за підсумками візиту до США та зустрічі з американським колегою Джо Байденом.
"Довгострокова домовленість- будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами - це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", - сказав він у відеозверненні до українців.
За його словами, Україна готується створити нову "оборонну екосистему" разом зі США, щоб виробляти зброю, "щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя". "Це матиме глобальні позитивні результати. Я дякую, пане президенте Байдене!", - додав Зеленський.
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Як повідомляється на сайті Офісу президента, 21 вересня Україна підписала меморандуми про співпрацю та розвиток спільних проєктів з трьома ключовими оборонно-промисловими асоціаціями США, які об'єднують понад дві тисячі компаній, що створюють передові оборонні технології.
Ці асоціації забезпечуватимуть встановлення зв'язків і розвиток співпраці української сторони з оборонними компаніями США, які зацікавлені у розміщенні своїх виробничих об'єктів на території України.
"Підписання меморандумів - сигнал американського бізнесу про те, що він розглядає Україну та український оборонно-промисловий сектор як перспективного та надійного партнера у розвитку нових технологій та спільного виробництва товарів", - ідеться в повідомленні.
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