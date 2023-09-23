В мінекономіки пояснили, що передбачає нова угода з Канадою

Розширені правила для експорту, спрощені умови в'їзду для представників компаній та розділ про цифрову торгівлю. У мінекономіки розкрили деталі оновленої угоди, яку підписали Зеленський і Трюдо в Канаді.

Оновлена угода про вільну торгівлю несе суттєві зміни до торгового режиму між Україною та Канадою, зазначається у роз'ясненні міністерства економіки України, оприлюдненому у суботу, 23 вересня. Зокрема, у підготовці угоди застосували ліберальний метод в сфері послуг - дозволено все, що не заборонено, наводить відомство пояснення першої віцепрем'єр-міністерки, міністерки економіки України Юлії Свириденко.

"Це означає, що угода не регулює, що дозволено, а навпаки - ретельно виписує винятки із повної свободи надання послуг. Це має сприяти максимальному розвитку торгівлі послугами між Україною та Канадою", - зазначила вона.

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Окрім того, в розділі угоди, який стосується торгівлі товарами, містяться нові правила походження, які дозволяють використовувати частини або інгредієнти з ЄС, Британії, Ізраїлю для товарів, які експортуються до Канади без мит. Це розширить залучення українських виробників до глобальних ланцюгів постачання, пояснила Свириденко.

Також в угоді оновили розділ про захист інтересів бізнесу, додавши в неї комплексний набір правових інструментів захисту інвестицій. Окрім того, за словами Свириденко, були розширені і спрощені умови для тимчасового в'їзду працівників українських компаній до Канади з метою надання послуг.

Окремим розділом в угоді представлена цифрова торгівля між Україною та Канадою, заснована на принципах вільного і відкритого розвитку цифрової екосистеми економіки.

Що ще передбачає угода

Документ також включає оновлені глави про правила та процедури походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, розробку та адміністрування заходів та прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку. Окрім того, угода регулює фінансові послуги, тимчасовий в'їзд для ділових осіб, телекомунікації, торгівлю та гендер, торгівлю і малі та середні підприємства, перерахували в мінекономіки.

"Таким чином Україна долучається до загального тренду наших союзників, якій називається friendshoring - розвиток торгівлі з країнами, які поділяють принципи економічної політики. Фактично це сучасний торговий та юридично обов’язковий економічний пакт з партнерами, які підтримують нашу безпеку. В умовах геоекономічної конкуренції такі угоди підкреслюють, які спільні цінності будуть захищені безпековими гарантіями наших партнерів", - наголосила Свириденко.

Окрім того, в мінекономіки наголошують, що угода має стати кроком до активної підготовки до майбутнього економічного розвитку деокупованого Криму і ролі кримських татар в цьому, оскільки в ній йдеться по посилення ролі корінних народів в економіці і міжнародній торгівлі.

Нагадаємо, що оновлену угоду про вільну торгівлю президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали напередодні, в рамках візиту українського лідера до Канади.