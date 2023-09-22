Київ та Оттава підписали оновлену угоду про вільну торгівлю

Після виступів у канадському парламенті Володимир Зеленський та Джастін Трюдо підписали розширену угоду про вільну торгівлю між країнами.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у п'ятницю, 22 вересня, підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між країнами. Церемонія підписання відбулась перед спільною пресконференцією обох лідерів.

"Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Вона надає канадським компаніям доступ (до українського ринку. - Ред.) і створить нові робочі місця", - наголосив Трюдо. Своєю чергою Зеленський зазначив, що оновлена угода стане основою для відбудови України.

Канадський прем'єр анонсував, що пізніше в Торонто відбудеться зустріч з лідерами канадського бізнесу, присвячена обговоренню зусиль для допомоги Україні та участі приватного бізнесу у її відбудові.

Також на церемонії гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота підписав з президентом компанії Icon Group Джоном Ембеком меморандум про співробітництво з Icon Construction Services, який передбачає співпрацю у будівництві гідроелектростанції в Україні.

Канада розширила антиросійський санкційний список

Крім того, на брифінгу Трюдо оголосив про включення в санкційний список ще 63 російських фізичних та юридичних осіб, зокрема причетних до депортації українських дітей та поширення дезінформації.

У переліку, оприлюдненому на сайті МЗС Канади, з'явилися Московський державний інститут міжнародних відносин (МГІМО) та його ректор Анатолій Торкунов, видання "Взгляд" і "Комсомольська правда", російські молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія" і "Рух перших", а також дискусійний клуб "Валдай" та інші.

Канада підтримає програму ментального здоров'я в Україні

Також на брифінгу канадський прем'єр анонсував допомогу Україні у сфері кібербезпеки. Також Канада допоможе з фінансуванням музею Голодомору в Україні та Всеукраїнською програмою ментального здоров'я, додав Трюдо.

Нагадаємо, угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року. Рік тому почались переговори про її модернізацію, які завершились у квітні 2023. До розширеної угоди включені додаткові позиції стосовно лібералізації інвестицій і торгівлі, зокрема експорту послуг.

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