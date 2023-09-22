Трюдо оголосив про допомогу Україні на 482 мільйони доларів

Після переговорів з Володимиром Зеленським Джастін Трюдо анонсував виділення Україні допомоги на 482 мільйони доларів. Зокрема у пакеті будуть 50 бронемашин. Також Канада візьме участь в тренуванні пілотів на F-16.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у п'ятницю, 22 вересня, заявив про виділення Україні нового пакету допомоги на суму 650 мільйонів канадських доларів (482 мільйони доларів США) після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Трирічна "передбачувана, стабільна підтримка України" включатиме близько 50 бронемашин, зокрема медичних евакуаційних автівок, зазначив Трюдо під час виступу у канадському парламенті. Як уточнив згодом Трюдо, Канада також допомагатиме Україні обслуговувати танки західного виробництва, а також передасть 35 безпілотників, легкі бронемашини й амуніцію.

Канада тренуватиме українських пілотів на F-16

Також Канада направить інструкторів для навчання українських пілотів на винищувачах американського виробництва F-16, додав прем'єр. Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Оттава надала Києву військову, фінансову та гуманітарну підтримку на суму близько дев'яти мільярдів канадських доларів, і допомагатиме й надалі "стільки, скільки буде необхідно".

"Але наша найбільша надія, що ви (Україна. - Ред.) не потребуватимете військової чи фінансової підтримки довго. І що мир повернеться незабаром", - сказав Трюдо.

Водночас це не має бути мир побудований на компромісі з агресором, зауважив канадський прем'єр. Довготривалий мир означатиме повну повагу до кордонів України, незалежно від розмірів армії сусідньої країни, додав він.

"Цей мир має відновити право українців самостійно визначити власне майбутнє", - наголосив Трюдо та висловив підтримку українській "формулі миру".

У своєму виступі Трюдо також заявив, що сьогодні Україна тримає в рівновазі порядок, заснований на правилах.

"Президенте Зеленський, ви і український народ тримаєте на балансі порядок, заснований на правилах, ви перебуваєте на передовій не лише боротьби за Україну, але й за те, в якому майбутньому ми всі будемо жити", - сказав Трюдо.

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Своєю чергою Зеленський у Telegram повідомив, що обговорив з Трюдо оборонні потреби України, продовження її фінансової та гуманітарної підтримки, економічну та інвестиційну співпрацю.

Зеленський подякував Канаді за лідерство

Виступ президента України канадські парламентарі зустріли оваціями. Зеленський зазначив, що не сумнівався у підтримці Канади після початку повномасштабного вторгнення РФ, адже канадійці "завжди на світлому боці історії". Водночас, на думку Зеленського, мало бути на правильному боці, треба бути готовим проявляти лідерство, і Канада це робить.

"Лідерство Канади в санкціях проти Росії за цю війну і терор дійсно заохотило інших у світі наслідувати ваш приклад", - сказав він та подякував за надану військову допомогу, яка дозволила "зберегти тисячі життів".

"Сюди входять системи ППО, бронетанкова техніка, артилерійські снаряди та дуже суттєва допомога в розмінуванні", - сказав Зеленський.

Зеленський та Трюдо в парламенті Канади Фото: SEAN KILPATRICK/AFP/Getty Images

Він також відзначив беззаперечну підтримку Оттави євроатлантичних прагнень України та активну участь у навчанні українських солдатів. "Це вже традиція - Канада навчає тих, хто захищає світ. Тисячі й тисячі льотчиків під час Другої світової війни. Тисячі українців зараз. І це те, що робить перемогу сильною та невід'ємною - тренування", - зазначив український лідер.

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Зеленський: Розірвати зв'язки з енергетикою РФ реально

Зеленський також нагадав про надану Канадою допомогу Україні в питанні "позбавлення від залежності від російського ядерного палива". "Це прогрес не лише для нас. Україна і Канада разом зі своїми партнерами і спрявжніми друзями демонструють усім, що цілком реально повністю розірвати зв'язки із сумнівними російськими ядерними технологіями", - зазначив Зеленський.

Що більше країн будуть звільнені від російських енергоресурсів, тим швидше енергія у світі знову стане просто енергетичним ресурсом, а не зброєю, наголосив президент.

Крім того, Зеленський зазанчив, що обговорив з Трюдо канадську ініціативу "Великої сімки" щодо активізації зусиль із конфіскації російських активів, які "мають бути спрямовані на справедливе відшкодування шкоди, спричиненої війною і терором".