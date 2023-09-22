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Зеленський прилетів з дружиною в Канаду

Аліна Коломієць
22 вересня 2023 р.

У Канаді президента та першу леді України зустрів Джастін Трюдо. В Оттаві Володимир Зеленський виступить в парламенті, а в Торонто зустрінеться з українсько-канадською громадою.

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Прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська в Оттаві 21 вересня 2023 року.
Зеленських у Канаді зустрів Трюдо Фото: Justin Tang/The Canadian Press via AP/picture alliance

Після кількаденного візиту до США президент України Володимир Зеленський прибув разом із дружиною Оленою Зеленською в п'ятницю, 22 вересня, з дводенним візитом до Канади.

Їх зустрів прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Це перший візит Зеленського в Канаду з початку повномасштабної війни Росії проти України. 

Сьогодні в Оттаві Зеленський говоритиме з Трюдо про військову, економічну та гуманітарну підтримку України. Також вони підпишуть угоду, яка "продовжить зміцнення економічних зв'язків" між країнами, повідомляється на сайті канадського прем'єра. Крім цього, Зеленський виступить з промовою в парламенті країни.

Завтра Зеленський та Трюдо поїдуть в Торонто, де зустрінуться з канадськими бізнес-лідерами, щоб посилити інвестиції приватного сектору в майбутнє України. Після цього вони разом зустрінуться з українсько-канадською громадою.

Нагадаємо, що з січня 2022 року Канада виділила на підтримку України понад 8,9 мільярда канадських доларів (6,2 мільярда євро), зокрема понад 1,8 мільярда канадських доларів (1,3 мільярда євро) - на військову допомогу (від танків Leopard 2, систем протиповітряної оборони та артилерійських систем до бронетехніки, боєприпасів та іншого озброєння).

Читайте також: Трюдо у Києві анонсував новий пакет військової допомоги Канади Україні

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Прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська в Оттаві 21 вересня 2023 року.

Зеленський прилетів з дружиною в Канаду

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