Зеленський прилетів з дружиною в Канаду

У Канаді президента та першу леді України зустрів Джастін Трюдо. В Оттаві Володимир Зеленський виступить в парламенті, а в Торонто зустрінеться з українсько-канадською громадою.

Після кількаденного візиту до США президент України Володимир Зеленський прибув разом із дружиною Оленою Зеленською в п'ятницю, 22 вересня, з дводенним візитом до Канади.

Їх зустрів прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Це перший візит Зеленського в Канаду з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Сьогодні в Оттаві Зеленський говоритиме з Трюдо про військову, економічну та гуманітарну підтримку України. Також вони підпишуть угоду, яка "продовжить зміцнення економічних зв'язків" між країнами, повідомляється на сайті канадського прем'єра. Крім цього, Зеленський виступить з промовою в парламенті країни.

Завтра Зеленський та Трюдо поїдуть в Торонто, де зустрінуться з канадськими бізнес-лідерами, щоб посилити інвестиції приватного сектору в майбутнє України. Після цього вони разом зустрінуться з українсько-канадською громадою.

Нагадаємо, що з січня 2022 року Канада виділила на підтримку України понад 8,9 мільярда канадських доларів (6,2 мільярда євро), зокрема понад 1,8 мільярда канадських доларів (1,3 мільярда євро) - на військову допомогу (від танків Leopard 2, систем протиповітряної оборони та артилерійських систем до бронетехніки, боєприпасів та іншого озброєння).

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