Канада виділить Україні 410 мільйонів доларів допомоги

На саміті НАТО у Вільнюсі Джастін Трюдо анонсував виділення Україні 410 мільйонів доларів. Зокрема, Канада надасть для ЗСУ дрони та допоможе Києву коштами на кібербезпеку.

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1 год. тому 1 год. тому

Канада виділить на підтримку України та зміцнення трансатлантичної безпеки понад пів мільярда канадських доларів (410 мільйонів доларів США), повідомили в середу, 12 липня, на сайті прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Зокрема, Канада надасть на запит Києва додаткові дрони з камерами.

Цього літа країна прийме офіцерів-курсантів з України на інтенсивну тритижневу навчальну програму, розроблену у партнерстві з Північноатлантичним альянсом (НАТО).

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Також Оттава пообіцяла надати Україні додаткові 37 мільйонів доларів США на нелетальну допомогу: пальне, логістичне обладнання та медичні матеріали. Крім того, Київ отримає два мільйони доларів допомоги на кібербезпеку.

З початку 2022 року Канада надала Україні понад шість мільярдів доларів різнобічної допомоги.

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