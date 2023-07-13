Канада виділить Україні 410 мільйонів доларів допомоги
Канада виділить на підтримку України та зміцнення трансатлантичної безпеки понад пів мільярда канадських доларів (410 мільйонів доларів США), повідомили в середу, 12 липня, на сайті прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.
Зокрема, Канада надасть на запит Києва додаткові дрони з камерами.
Цього літа країна прийме офіцерів-курсантів з України на інтенсивну тритижневу навчальну програму, розроблену у партнерстві з Північноатлантичним альянсом (НАТО).
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Також Оттава пообіцяла надати Україні додаткові 37 мільйонів доларів США на нелетальну допомогу: пальне, логістичне обладнання та медичні матеріали. Крім того, Київ отримає два мільйони доларів допомоги на кібербезпеку.
З початку 2022 року Канада надала Україні понад шість мільярдів доларів різнобічної допомоги.
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