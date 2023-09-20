Зеленський зі США полетить в Канаду - ЗМІ

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом президент України Володимир Зеленський вирушить до Канади, кажуть джерела CBC.

Президент України Володимир Зеленський відвідає цього тижня Канаду після завершення свого візиту до США, повідомляє в середу, 20 вересня, канадська телерадіомовна корпорація CBC з посиланням на власні джерела.

Очікується, що в п'ятницю, 22 вересня, Зеленський виступить у парламенті в Оттаві, а в суботу, 23 вересня, перебуватиме в Торонто.

Офіційно поїздку Зеленського до Канади не анонсували. Якщо вона відбудеться, то стане першим його візитом у країну після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Невдовзі після початку повномасштабної війни Зеленський звертався онлайн до парламенту Канади, а прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо двічі відвідав Україну з лютого 2022 року. Востаннє він зустрічався з Зеленським на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Литві в липні.

На цій зустрічі країни Великої сімки запропонували рамкову ініціативу щодо надання Україні довгострокових гарантій безпеки, поки вона чекає на вступ до НАТО. Тепер обговорюються конкретні індивідуальні гарантії безпеки, в тому числі з боку Канади.

CBC також припускає, що Зеленський може прохати про додаткову військову допомогу Україні.

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