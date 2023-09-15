Білий дім: Зеленський і Байден зустрінуться в США 21 вересня
Президент України Володимир Зеленський відвідає 21 вересня Вашингтон, аби провести переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Про це журналістам повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю, 15 вересня.
Це буде другий візит Зеленського до Білого дому з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Напередодні генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш повідомив, що наступного тижня Зеленський відває Нью-Йорк, аби взяти особисту участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН і Ради безпеки ООН.
У Києві офіційно не анонсували плани Зеленського поїхати до США.
За даними американських ЗМІ, Зеленський також може виступити у Конгресі США, який зараз розглядає пропозицію Байдена виділити Україні 24 мільярди доларів допомоги.