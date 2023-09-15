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Білий дім: Зеленський і Байден зустрінуться в США 21 вересня

Віолетта Чайковська
15 вересня 2023 р.

У Білому домі офіційно підтвердили, що під час візиту на Генасамблею і Радбез ООН Володимир Зеленський проведе переговори з Джо Байденом. В Офісі президента України візит до США не анонсували.

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Президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден
Президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден (архівне фото)Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський відвідає 21 вересня Вашингтон, аби провести переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Про це журналістам повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю, 15 вересня.

Це буде другий візит Зеленського до Білого дому з початку повномасштабної війни Росії проти України. 

Напередодні генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш повідомив, що наступного тижня Зеленський відває Нью-Йорк, аби взяти особисту участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН і Ради безпеки ООН.

У Києві офіційно не анонсували плани Зеленського поїхати до США.

За даними американських ЗМІ, Зеленський також може виступити у Конгресі США, який зараз розглядає пропозицію Байдена виділити Україні 24 мільярди доларів допомоги.

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