Трюдо у Києві анонсував пакет військової допомоги Україні

Канада виділить Україні 500 мільйонів канадських доларів та візьме участь у підготовці українських пілотів винищувачів, повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо під час неанонсованого візиту до Києва.

Канада виділить Україні пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів канадських доларів (375 мільйонів доларів США) та візьме участь у багатонаціональних зусиллях з підготовки українських пілотів винищувачів. Про це оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час неанонсованого візиту в Україну у суботу, 10 червня, повідомляє Reuters.

В офісі прем'єр-міністра Канади повідомили, що новий пакет передбачає передачу Україні 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО, повідомляє агенція "Укрінформ". Крім того, Канада передасть Збройним силам України 10 тисяч снарядів калібром 105 мм й протягом найближчих тижнів завершить доставку 122 броньованих автомобілів Roshel, про що було оголошено раніше.

На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Трюдо також повідомив, що Канада конфіскує російський вантажний літак Ан-124, який приземлився в країні минулого року, і розпочне процес передачі його Україні.

Президент України опублікував у Telegram відео з моментом зустрічі Трюдо в Києві.

Спільна декларація

Окрім того, лідери двох країн ухвалили спільну декларацію, яка складається з 13 пунктів. Згідно з документом, текст якого опублікував сайт Офісу президента України, сторони підтвердили однозначне засудження військової агресії Росії проти України та наголосили, що РФ повинна вивести всі свої війська з території України "негайно, повністю й беззастережно".

Канада пообіцяла продовжувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України "стільки, скільки буде потрібно". У декларації зазначається, що з лютого 2022 року Канада виділила понад вісім мільярдів доларів на допомогу Україні і надає їй безпрецедентну військову підтримку, включно з танками, системами протиповітряної оборони та артилерією, та цивільну допомогу.

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо під час зустрічі у Києві Фото: Frank Gunn/AP/picture alliance

Також Канада схвалює ключові принципи української "формули миру" і готова до співпрації у її рамках, зокрема шляхом проведення найближчим часом Глобального саміту миру та інших відповідних ініціатив. Крім того, у спільній декларації Україна та Канада висловили відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах, скоєних у зв'язку з агресією РФ, а також погодилися з необхідністю посилення тиску на Росію через подальші санкції. Водночас Канада пообіцяла продовжувати вивчати можливі варіанти використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України.

Також у декларації Канада заявила про підтримку набуття Україною членства в НАТО, "щойно це дозволять умови".