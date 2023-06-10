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Трюдо у Києві анонсував пакет військової допомоги Україні

Дар'я Нинько | Олександр Куницький
3 год. тому

Канада виділить Україні 500 мільйонів канадських доларів та візьме участь у підготовці українських пілотів винищувачів, повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо під час неанонсованого візиту до Києва.

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Джастін Трюдо у Києві, 10 червня 2023 року
Джастін Трюдо у Києві, 10 червня 2023 рокуФото: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/picture alliance

Канада виділить Україні пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів канадських доларів (375 мільйонів доларів США) та візьме участь у багатонаціональних зусиллях з підготовки українських пілотів винищувачів. Про це оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час неанонсованого візиту в Україну у суботу, 10 червня, повідомляє Reuters.

В офісі прем'єр-міністра Канади повідомили, що новий пакет передбачає передачу Україні 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО, повідомляє агенція "Укрінформ". Крім того, Канада передасть Збройним силам України 10 тисяч снарядів калібром 105 мм й протягом найближчих тижнів завершить доставку 122 броньованих автомобілів Roshel, про що було оголошено раніше. 

На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Трюдо також повідомив, що Канада конфіскує російський вантажний літак Ан-124, який приземлився в країні минулого року, і розпочне процес передачі його Україні.

Президент України опублікував у Telegram відео з моментом зустрічі Трюдо в Києві. 

Спільна декларація 

Окрім того, лідери двох країн ухвалили спільну декларацію, яка складається з 13 пунктів. Згідно з документом, текст якого опублікував сайт Офісу президента України, сторони підтвердили однозначне засудження військової агресії Росії проти України та наголосили, що РФ повинна вивести всі свої війська з території України "негайно, повністю й беззастережно".

Канада пообіцяла продовжувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України "стільки, скільки буде потрібно". У декларації зазначається, що з лютого 2022 року Канада виділила понад вісім мільярдів доларів на допомогу Україні і надає їй безпрецедентну військову підтримку, включно з танками, системами протиповітряної оборони та артилерією, та цивільну допомогу.

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо під час зустрічі у Києві
Володимир Зеленський і Джастін Трюдо під час зустрічі у КиєвіФото: Frank Gunn/AP/picture alliance

Також Канада схвалює ключові принципи української "формули миру" і готова до співпрації у її рамках, зокрема шляхом проведення найближчим часом Глобального саміту миру та інших відповідних ініціатив. Крім того, у спільній декларації Україна та Канада висловили відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах, скоєних у зв'язку з агресією РФ, а також погодилися з необхідністю посилення тиску на Росію через подальші санкції. Водночас Канада пообіцяла продовжувати вивчати можливі варіанти використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України.

Також у декларації Канада заявила про підтримку набуття Україною членства в НАТО, "щойно це дозволять умови".

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