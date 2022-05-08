Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Олена Зеленська - дружина актора та політика Володимира Зеленського. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Зеленська".
Олена Зеленська - дружина актора та політика Володимира Зеленського, котрий у 2019 році змінив на посаді президента України Петра Порошенка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
З 1 вересня усі школи України переходять на нові норми шкільного харчування. Під забороною - сосиски та солодкий чай. Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Президент Володимир Зеленський своїм указом увів дружину до складу Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу". Олена Зеленська - не перша "перша леді", чиє призначення викликає запитання. Зокрема Марину Порошенко та Катерину Ющенко теж критикували за їхні місії.
Дружина новообраного президента України Олена Зеленська купила в 2013 році елітну нерухомість в Лівадії за ціною вдвічі нижче ринкової, повідомило агентство Reuters. У Зеленського наголошують на законності придбання.