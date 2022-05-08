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Олена Зеленська

Олена Зеленська - дружина актора та політика Володимира Зеленського. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Зеленська".

Олена Зеленська - дружина актора та політика Володимира Зеленського, котрий у 2019 році змінив на посаді президента України Петра Порошенка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською

Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською 08.05.2022

Візит Джилл Байден в Ужгород не анонсувався і був закритим для ЗМІ. До цього перша леді США зустріался з українськими біженцями у Словаччині та Румунії.
Сосиски, Клопотенко і здорове харчування в школі (відео)

Сосиски, Клопотенко і здорове харчування в школі (відео) 16.09.2021

Усі школи України повинні з 1 вересня переходити на оновлені меню. Сирна запіканка з фруктами, чахохбілі з куркою, шпундра, нагетси... DW побувала в школах і перевірила, як впроваджується реформа шкільного харчування.

З 1 вересня сосисок в школах не буде - Євген Клопотенко в інтерв'ю DW (27.08.2021) 27.08.2021

З 1 вересня усі школи України переходять на нові норми шкільного харчування. Під забороною - сосиски та солодкий чай. Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW. 
11 осіб візьмуть участь в саміті перших леді у Києві

11 осіб візьмуть участь в саміті перших леді у Києві 20.08.2021

В установчому Київському саміті перших леді та джентельменів будуть представлені щонайменше 11 країн і організацій. Тема заходу - "М'яка сила в новій реальності".
Зеленський: Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані

Зеленський: Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані 20.02.2021

Володимир та Олена Зеленські вшанували у Києві пам'ять героїв Небесної сотні. Вони принесли лампадки до хреста на місці загибелі активістів Майдану.
Принц Вільям та Кейт прийняли подружжя Зеленських у Букінгемському палаці

Принц Вільям та Кейт прийняли подружжя Зеленських у Букінгемському палаці 07.10.2020

Королівська родина Великобританії провела перший за час пандемії COVID-19 захід у Букінгемському палаці - принц Вільям та його дружина Кейт зустрілися з гостями з України - Володимиром та Оленою Зеленськими.
Петро Порошенко заразився коронавірусом

Петро Порошенко заразився коронавірусом 29.09.2020

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко отримав "позитивний" результат тесту на коронавірус.
Олена Зеленська одужала від коронавірусу

Олена Зеленська одужала від коронавірусу 03.07.2020

Дружина президента України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції і її виписали з лікарні. Вона все ще потребує лікування від викликаної COVID-19 двосторонньої пневмонії.
Олену Зеленську госпіталізували через COVID-19

Олену Зеленську госпіталізували через COVID-19 16.06.2020

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні через COVID-19. У неї двобічна пневмонія середнього ступеня важкості, її стан стабільний.
Зеленський переходить на особливий режим роботи через коронавірус у дружини

Зеленський переходить на особливий режим роботи через коронавірус у дружини 12.06.2020

Самоізоляція та карантин для президента не передбачені в Конституції України, тому він переходить на особливий режим роботи. Всі його особисті зустрічі на найближчий час скасовані.
У дружини Зеленського - позитивний результат тесту на коронавірус

У дружини Зеленського - позитивний результат тесту на коронавірус 12.06.2020

Дружина президента України Олена Зеленська повідомила, що в неї позитивний результат тесту на коронавірус, а у президента Володимира Зеленського - негативний.

Перші леді України в пошуку місії: благодійність, культура і мистецтво (14.01.2020) 14.01.2020

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів дружину до складу Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу". Олена Зеленська - не перша "перша леді", чиє призначення викликає запитання. Зокрема Марину Порошенко та Катерину Ющенко теж критикували за їхні місії.

ЗМІ: Дружина Зеленського 2013 року купила пентхаус за половину ринкової ціни

ЗМІ: Дружина Зеленського 2013 року купила пентхаус за половину ринкової ціни 01.05.2019

Дружина новообраного президента України Олена Зеленська купила в 2013 році елітну нерухомість в Лівадії за ціною вдвічі нижче ринкової, повідомило агентство Reuters. У Зеленського наголошують на законності придбання.