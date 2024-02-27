Фактчек DW: Зеленський як мішень російських фейків

Фінансова підтримка та постачання зброї Україні знову стали головною темою світової політики. "Стратегічно Захід, як і раніше, підтримує Україну, але саме цього року ми перебуваємо на важливому переломному етапі", - каже Юлія Смірнова в інтерв'ю DW. Вона досліджує дезінформацію для базованого у Лондоні аналітичного центру Institute for Strategic Dialogue (ISD) і переконана, що Росія намагається підірвати солідарність з Україною за допомогою дезінформації та пропаганди.

Одна з головних мішеней - президент України Володимир Зеленський. "Зеленський є символом України, символом українського опору, - продовжує Смірнова, - саме тому багато атак спрямовано проти нього особисто".

Це підтверджує і Роман Осадчук, який досліджує російську дезінформацію в американському аналітичному центрі Atlantic Council. "Якщо ви заплямовуєте імідж Зеленського, ви, зрештою, заплямовуєте й імідж України", - пояснює він.

Дослідження DW також показує, що Володимир Зеленський та його родина неодноразово ставали мішенню антиукраїнських фейкових новин. Протягом останніх кількох місяців поширюються неправдиві твердження про нібито розкішний спосіб життя подружжя. DW провела фектчек й проаналізувала два таких нещодавніх твердження, які стали вірусними у мережі.

Чи купив Зеленський два розкішні катери вартістю в кілька мільйонів доларів?

Твердження: Володимир Зеленський нібито купив дві яхти вартістю 75 мільйонів доларів, стверджують численні користувачі соціальних мереж . Поширюються й нібито докази купівлі.

Фактчек DW: фейк

Всупереч тому, що стверджує цей пост на Х, Зеленський не купував ці дві яхти

Згідно з цими закидами, які переважно поширюються в США, Зеленський буцімто використовує гроші американської допомоги не для захисту своєї країни від агресії Росії, а для ведення "екстравагантного способу життя". І відповідні пости набувають неабиякого поширення: твіт про це, опублікований у листопаді, має охоплення у понад чотири мільйони користувачів. Однак це твердження є очевидною дезінформацією.

Обидві яхти все ще продаються

Розповсюджені в інтернеті нібито договори купівлі-продажу, які буцімто доводять, що український президент придбав яхти "Lucky Me " та "My Legacy", є фальшивими. Обидві яхти все ще продаються , показує простий пошук в Google.

За підробленими документами, яхти були "продані" 18 і 25 жовтня організацією "Mediterranean Yacht Brokers Association" (MYBA) довіреним особам Зеленського Борису і Сергію Шефірам - навіть не самому Зеленському. Однак ця організація більше так не називається - вона змінила свою назву на "MYBA The Worldwide Yachting Association" ще в 2008 році . Крім того, зараз вона використовує інший логотип , ніж той, що зображено на документах. За допомогою пошуку зображень у Google ми знайшли застарілий бланк документу , завантажений у мережу ще сім років тому, який і використали для підробки документів.

Чи купувала Олена Зеленська коштовності на 1,1 мільйона доларів?

Твердження: "Дружина Зеленського нібито витратила 1,1 мільйона доларів на шопінг у Нью-Йорку під час візиту до США разом із чоловіком, щоб заручитися подальшою підтримкою Вашингтона", - йдеться в інтернет-статті та різних публікаціях у соціальних мережах .

Фактчек DW: фейк

Стаття про Зеленську та нібито купівлю нею дорогих коштовностей поширює неправдиві твердження

Як стверджується у цих публікаціях, поки Зеленський закликав США й надалі підтримувати Україну на Генеральній Асамблеї ООН у вересні 2022 року, його дружина витратила 1,1 мільйона доларів на ювелірні прикраси в бутіку Cartier. Колишня працівниця магазину на ім'я Букарі Уедраого помітила це і зберегла нібито докази покупки. У сторіз в соцмережі Instagram вона розповіла про свою буцімто зустріч із Зеленською, під час якої та, за словами жінки, поводилася обурливо. Але доказ купівлі є фальшивим, а історія вигаданою.

У дописі в соцмережі X містяться скріншоти Instagram-сторіз нібито колишньої співробітниці Cartier, включно з назвою акаунта. Якщо зайти на цей акаунт в Instagram , то в ньому більше не міститься жодних дописів чи сторіз на цю тему. Крім того, в назві акаунта немає жодних вказівок на те, що він належить Букарі Уедраого. На даний момент на зображенні профілю акаунта красується фото президента Росії Володимира Путіна.

Крім того, згідно з опублікованим нібито доказом купівлі прикрас, Олена Зеленська придбала їх 22 вересня в магазині Cartier на П'ятій авеню в Нью-Йорку. Однак це неможливо, оскільки фотографії агентств "The Canadian Press " та "Associated Press " доводять, що 21 і 22 вересня перша леді України перебувала разом з чоловіком в Оттаві в Канаді, де вони зустрічалися з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дослідження фактчекінгової організації "Open" також вказує на те, що жінка, яка заявляє про нібито купівлю ювелірних прикрас Зеленською на відео в Instagram, не є колишньою працівницею магазину Cartier у Нью-Йорку, а є власницею магазину у Росії. Таким чином, це твердження є очевидною дезінформацією.

Документи Кремля свідчать: Зеленський є мішенню російських дезінформаційних кампаній

Обидва фейкові твердження спрямовані на те, щоб кинути тінь на Зеленського, звинувативши його в тому, що він тринькає гроші у той час, як в його країні йде війна, й таким чином поставити під сумнів підтримку України. "Ця дезінформація спочатку розміщується в соціальних мережах, в акаунтах нібито журналістів та інформаторів, яких насправді не існує. А потім її підхоплюють і поширюють прокремлівські та російські державні ЗМІ", - пояснює дослідниця Юлія Смірнова.

Нещодавно американське видання Washington Post повідомило про витік понад 100 внутрішніх кремлівських документів, які доводять, що Кремль веде широкомасштабну пропаганду проти Зеленського з метою розколу та дестабілізації українського суспільства.

Метою цих кампаній є зменшення міжнародної підтримки України, пояснює у розмові з DW Роман Осадчук з Atlantic Council. За його словами, російська дезінформація про Україну із закидами у корупції на її адресу активно поширювалася і до початку агресії. "Але зараз вони змінили канали і тактику", - каже Осадчук. В Європі багато дезінформації поширюється через соціальні мережі, такі як TikTok і Telegram, в той час як в інших країнах вона продовжує тиражуватися через російські державні ЗМІ, такі як RT, каже експерт.

Осадчук припускає, що антиукраїнська дезінформація буде посилюватися в майбутньому: "Вона триватиме, і Зеленський все частіше ставатиме її мішенню".

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