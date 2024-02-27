50 млрд євро: ЄП підтримав створення Українського фонду

Перший транш із 50 мільярдів євро, які становлять бюджет Українського фонду ЄС, може надійти Києву на початку березня.

Європарламент остаточно підтримав виділення Україні довгострокової фінансової допомоги на суму 50 мільярдів євро. Голосування за доповідь, у якій Європарламент вніс свої поправки щодо регламенту створення Українського фонду у рамках бюджету ЄС на 2024-2027 роки, відбулося під час пленарного засідання у вівторок, 27 лютого, у Страсбурзі.

Документ підтримали 536 євродепутатів, 40 - проголосували проти, ще 39 - утрималися. Таким чином, як заявив під час дебатів, які передували голосуванню, співавтор доповіді німецький євродепутат від "Європейської народної партії" Міхаель Ґалер (Michael Gahler), ЄС зможе надати Україні перший транш вже на початку березня.

"У ЄС немає сумнівів щодо того, чи потрібно допомагати Україні"

Ґалер наголосив, що створення Українського фонду є свідченням того, що ЄС виконує свої обіцянки, надані Києву. Водночас він зауважив, що виділення допомоги відбувається "на два місяці пізніше через вето Угорщини", яка під час саміту ЄС 13 грудня заблокувала 50 мільярдів євро для України.

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Мета Українського фонду - надати бюджету підтримку Україні, "щоб держава продовжувала працювати і виконувати свої функції", сказав Ґалер. Гроші ЄС підуть також на відбудову та відновлення країни і на допомогу українській владі у проведенні реформ, необхідних для вступу в ЄС.

Доповідач також наголосив, що серед поправок до регламенту створення Українського фонду, які вніс Європарламент, є пункт про посилення ролі, яку мають відігравати Верховна Рада та громадянське суспільство "у тому, як використовуватимуться ці гроші". Передбачена також і участь місцевих та регіональних влад в ухваленні рішень щодо відбудови та відновлення. Водночас Міхаель Ґалер наголосив, що використання грошей з Українського фонду має відбуватися "прозоро", бо у ЄС пам’ятають про "поганих корумпованих хлопців з минулого".

Єврокомісар: 50 млрд для України від ЄС - сигнал партнерам Євросоюзу в світі

Єврокомісар з питань бюджету Йоганес Ган (Johannes Hahn), який також взяв участь у дебатах, зазначив, що "ми всі можемо пишатися" тим, що питання виділення 50 мільярдів євро для України "буде схвалене переважною більшістю у цій залі, і не треба буде у відчаї вишукувати кожен голос на підтримку, як це відбувається в Палаті представників у США". "У нас не постає питання, чи потребує Україна грошей. Чому? Бо Україна також воює і за нас, захищаючи наш світ, оснований на праві", - заявив Ган. Єврокомісар наголосив, що схвалення Українського фонду у рамках бюджету ЄС є сигналом партнерам Євросоюзу у світі, "що ми готові надавати необхідне фінансування Україні у багаторічній перспективі".

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Рішення виділити 50 мільярдів євро для України в рамках поправок до довгострокового бюджету ЄС було ухвалене лідерами Євросоюзу під час спеціального саміту, який пройшов 1 лютого у Брюсселі. Створення Українського фонд стало прецедентом в історії ЄС, оскільки вперше така значна сума допомоги передбачається з бюджету блоку для країни, яка не входить до його складу. Мета фонду - підтримати стійкість державних інституцій та фінансової системи України. Гроші фонду будуть розподілені на 33 мільярди у кредитах та на 17 мільярдів у грантах. Відсоткові ставки за кредитами будуть субсидуватися.

Український фонд складатиметься з трьох головних компонентів. Перший передбачає підтримку фінансової стабільності України, другий призначений для залучення державних та приватних інвестицій на відновлення та реконструкцію України, третій - на технічну допомогу.