Франція звинуватила РФ у кампанії з дезінформації

До хвилі поширення фейків проти Франції, яку Москва проводить з початку війни проти України, залучені Sputnik News, RT і "РИА Новости", заявило міноборони Франції.

Міністерство оборони Франції звинуватило Росію в цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної Москвою війни проти України. Йдеться про "скоординовані дії Росії" за участю таких державних ЗМІ, як Sputnik News, RT і "РИА Новости", йдеться у поширеній у п'ятницю, 26 січня, заяві французького оборонного відомства.

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Франція є "ціллю російської кампанії з дезінформації" з початку вторгнення військ РФ до сусідньої країни у лютому 2022 року, кажуть у Парижі. За даними міноборони Франції, ця кампанія посилилася з середини січня цього року, коли французький президент Еммануель Макрон застеріг щодо загрози перемоги Росії на фронті та оголосив нову військову допомогу Україні.

Париж відкидає заяви міноборони РФ про французьких найманців

17 січня міноборони РФ повідомило про удар військ РФ по "пункту тимчасової дислокації" іноземців у Харкові, котрі воюють на боці Києва, основу яких нібито становили "французькі найманці". Париж відкинув ці твердження, розцінивши слова про французьких найманців в Україні як "грубу маніпуляцію".

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Через кілька днів у низці Telegram-каналів був опублікований перелік буцімто загиблих унаслідок удару, проте деякі з цих списків з іменами ймовірних французів циркулюють у мережі з 2022 року, зазначає агентство новин AFP. Крім того, російське оборонне відомство 24 січня вперше заявило про знищення зенітного ракетного комплексу SAMP-T французького виробництва, не надавши цьому доказів, підкреслив Париж.

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Франція очікує подальших "маніпуляцій" з боку Росії на тлі посилення військової допомоги Україні, заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню. Париж посилить протидію таким загрозам, додав урядовець.

Нагадаємо, торік активну кампанії дезінформації в Франції, за якою стояла РФ, викрило МЗС Франції.

Франція - не єдина ціль російської дезінформації

Раніше цього дня німецький тижневик Der Spiegel повідомив, що міністерство закордонних справ Німеччини розкрило російську кампанію з дезінформації в соцмережі X. Метою цієї кампанії, вочевидь, є посилення невдоволення нинішнім коаліційним урядом ФРН у суспільстві та зрив подальшої підтримки України, вказували автори внутрішнього звіту німецького зовнішньополітичного відомства, доступ до якого отримала редакція тижневика.