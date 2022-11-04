Українці на Web Summit у Лісабоні

Наслідки російської війни проти України, кризи і рецесія - теми Web Summit, який проходив цього тижня в Лісабоні. Репортаж DW із заходу, на якому українці всупереч війні були представлені чималим стендом.

71 тисяча відвідувачів зі 160 країн, 2300 стартапів, більше тисячі спікерів і дві тисячі журналістів - технологічна конференція Web Summit у Лісабоні знову побила рекорди. Сюрпризом у програмі цьогорічного заходу стала участь першої леді України Олени Зеленської. Вона на початку тижня приїхала до Лісабона, перш за все, щоби звернутися до учасників із закликом підтримати Україну. Зеленська наголосила, що Росія використовує сучасні технології для того, аби тероризувати українців - залишити їх взимку без світла та інтернету.

Українські компанії на Web Summit

Ден Смирнов, який відпрацював у Лісабоні на українському стенді, знає про ці проблеми з власного досвіду. "Коли зникає інтернет, я намагаюся продовжити роботу офлайн. Якось же треба рухатись далі", - каже він. Українці цього разу вдруге представлені на Web Summit і попри війну приїхали до столиці Португалії з більшим стендом, ніж першого разу. "Ми хочемо показати світу, що індустрія технологій в Україні продовжує працювати і навіть зростає. Попри війну і терор", - наголошує Смирнов.

Україна розширила свою присутність на Web Summit - попри війну, каже Ден Смирнов Фото: Jochen Faget/DW

В Україні діють близько п'яти тисяч підприємств сфери високих технологій та інновацій, на яких працюють близько 300 тисяч фахівців. Один з них - Олександр Соболенко. Його компанія Releaf Paper виробляє папір з листя дерев - це "абсолютно природній спосіб виробництва паперу", каже він. Головний офіс компанії розташований у Києві, а виробництво - на заході України. "Ми тут, аби знайти партнерів і впровадити нашу технологію в інших країнах, можливо і у Німеччині", - зазначає Соболенко.

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У чотирьох великих виставкових залах нема де яблуку впасти - поміж стендів і численних відвідувачів спікери довго шукають сцени, на яких запланований їхній виступ. "Я вперше на Web Summit", - каже Лізе Екангер з Норвегії. "Я вражена, скільки тут людей", - зізнається вона. Екангер, як і решта, приїхала сюди у пошуку нових контактів, а також щоб побачити найновітніші тренди. Конференція в Лісабоні чудово підходить для того, щоб вибудувати нові ділові контакти - тут представлені більше двох тисяч компаній.

Олександр Соболенко хоче виробляти папір з листя не лише в Україні, але і за кордоном Фото: Jochen Faget/DW

Контроверсійні теми

На головній сцені Web Summit зазвичай говорять саме про новітні тренди, але й про проблеми, з якими стикаються інноваційні компанії. Порушують тут і суспільні проблеми. Зокрема, королева Йорданії Ранія Аль Абдула закликала у своєму виступі не забувати у бізнесі про людяність і використовувати технічний поступ для допомоги біженцям від воєн і гуманітарних катастроф у різних куточках планети.

Дискусії про соціальні проблеми організатор Web Summit Падді Косгрейв вважає вкрай важливими. "Наслідки купівлі Ілоном Маском компанії Twitter, наприклад, або ж війна в Україні, або економічні війни - все це наші теми. Web Summit має бути дзеркалом сучасного світу і вікном у майбутнє", - наголошує Косгрейв.

За словами організатора технологічної конференції, часи нині нерайдужні: ринки стрімко змінюються, на горизонті рецесія. "Все це охолоджує настрої інвесторів", - визнає Падді Косгрейв. Тим не менш, саме у кризові часи кількість стартапів зростає. "Чимало топкадрів, які підпадають під звільнення, йдуть у самозайнятість, створюють свої підприємства. До того ж, ще ніколи не було так легко створити власну фірму, маючи мінімальний капітал, як зараз", - каже він.

Web Summit у Лісабоні - одна з найкращих можливостей створити добрі передумови для старту власної інноваційної справи. Ті, хто побував на черговому міжнародному форумі, крім нових контактів, отримали ще й неабиякі імпульси для роздумів про роль інновацій для суспільства. У п'ятницю, 4 листопада, із завершальним словом у форматі відеозв'язку на конференції виступив філософ Ноам Хомський. Його промова мала дещо провокативну назву "Велика брехня про штучний інтелект".