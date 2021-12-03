Як "спалити" сміттєву кризу? (відео)

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Сміттєспалювальні заводи розглядаються як зелені інновації. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблему сміття на планеті?
Щороку в світі утворюється понад два мільярди тонн побутових відходів, причому в країнах з високим рівнем життя їхні обсяги вищі відповідно до чисельності населення. 37 відсотків глобальних відходів опиняються на звалищах, забруднюючи ґрунтові води та виділяючи метан. Менш ніж 20 відсотків світового сміття переробляється чи компостується. У країнах, що розвиваються, вивезення сміття іноді просто не існує, і відходи найчастіше опиняються у річках - це основне джерело пластику, що потрапляє до океанів. Як цього позбутися?
Пластику потрібно сотні років, аби розкластися. Але на допомогу може прийти сама природа. Зокрема… хробаки! Дивіться, що з'ясували журналісти DW.
Телевізори, мобільні телефони, холодильники... Що відбувається зі старою технікою далі і чи є в Україні потужності для переробки електронних та небезпечних відходів?
Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Та чи збігаються факти із "зеленим" іміджем німців? Рейчел Стюарт з'ясувала.