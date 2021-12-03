 Як ″спалити″ сміттєву кризу? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.12.2021

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Економіка

Як "спалити" сміттєву кризу? (відео)

Сміттєспалювальні заводи розглядаються як зелені інновації. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблему сміття на планеті?

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Щороку в світі утворюється понад два мільярди тонн побутових відходів, причому в країнах з високим рівнем життя їхні обсяги вищі відповідно до чисельності населення. 37 відсотків глобальних відходів опиняються на звалищах, забруднюючи ґрунтові води та виділяючи метан. Менш ніж 20 відсотків світового сміття переробляється чи компостується. У країнах, що розвиваються, вивезення сміття іноді просто не існує, і відходи найчастіше опиняються у річках - це основне джерело пластику, що потрапляє до океанів. Як цього позбутися?
 

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