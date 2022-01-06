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Сортування сміття

Сортування сміття - збирання відходів, розділяючи їх при цьому на різні групи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сортування сміття".

Сортування сміття може застосовуватися як в приватних господарствах, так і в промисловості. Сортування сміття допомагає ефективніше використовувати розділені відходи як вторинну сировину, або належним чином знищувати відходи, або якщо це не можливо, тоді правильно їх зберігати. Сортування сміття - важливий елемент екологічного господарювання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео)

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео) 06.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (05.01.2022) 05.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.

Врятувати харчі від смітника і нагодувати малозабезпечених: як працює "Тарілка" у Львові? (29.12.2021) 29.12.2021

Врятувати продукти від смітника, нагодовувати малозабезпечених і спонукати підприємців ставати соціально й екологічно відповідальнішими. Усе це успішно втілює в життя благодійна організація "Тарілка". Дивіться, як працює продовольчий банк у Львові.

Як у Львові кавовою гущею з ожеледицею борються (28.12.2021) 28.12.2021

У Львові вже рік як кавову гущу не викидають, а використовують для комунальних потреб. Окрім боротьби з ожеледицею, кавову гущу тепер почали використовувати і для компосту.
Як спалити сміттєву кризу? (відео)

Як "спалити" сміттєву кризу? (відео) 07.12.2021

Сміттєспалювальні заводи розглядаються як зелені інновації. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблему сміття на планеті?

Спалювання сміття як джерело енергії: за і проти (03.12.2021)

Спалювання сміття як джерело енергії: за і проти (03.12.2021) 03.12.2021

Сміттєспалювальні заводи розглядаються як "зелені" інновації для країн, де є проблема зі сміттєзвалищами. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблеми зі сміттям? DW зібрала за і проти спалювання сміття.

"Зелена" Німеччина: чи збігаються факти з іміджем (02.07.2021) 02.07.2021

Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Однак наскільки збігаються факти із цим "зеленим" іміджем німців? Журналістка DW Рейчел Стюарт вирішила з'ясувати.

Як київський журналіст за підтримки ФРН вчить дітей екосвідомості

Як київський журналіст за підтримки ФРН вчить дітей екосвідомості 26.02.2021

Книжка "Еко-історії для моїх маленьких друзів" журналіста Богдана Красавцева жваво розходиться Україною та навіть за кордоном. Вихід книги став можливим завдяки Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ).

Казки про захист довкілля для маленьких українців (24.02.2021) 24.02.2021

Правильно викидати батарейки та прати без фосфатів треба вчитись змалку, переконаний Богдан Красавцев. Київський журналіст написав збірку казок про захист довкілля для малих українців. Німеччина профінансувала друк книги.

Пішохідні доріжки з пластикового сміття на Вінничині (відео)

Пішохідні доріжки з пластикового сміття на Вінничині (відео) 08.02.2021

У Вінницькій області працюють передові технології: охайне сортування сміття дозволило виробляти з відходів тротуарну плитку. Стало менше бруду і більше асфальтованих доріжок.

Лавки з пластикових кришок: не сміття, а цінний ресурс? (16.12.2020) 16.12.2020

Активісти організацій "Агенти змін" та "Україна без сміття" півроку збирали пластикові кришки від пляшок, аби виготовити з них вуличні меблі. Кажуть, лавки з відходів мають довести, що сміття може не лише забруднювати довкілля, але й прикрашати його.
У Німеччині через пандемію побільшало пластикового сміття

У Німеччині через пандемію побільшало пластикового сміття 14.12.2020

Внаслідок епідемії коронавірусу і через закриті заклади харчування цього року у Німеччині побільшало людей, які їдять вдома або замовляють доставку їжі. Наслідком цього стало зростання кількості пластикового сміття.
Міф про переробку сміття: як репортер DW став сміттярем (відео)

Міф про переробку сміття: як репортер DW став сміттярем (відео) 11.12.2020

Німеччина славиться збиранням і сортуванням пластикових відходів. Але що відбувається з ними після цього? Виявляється лише 16 відсотків насправді перетворюються на нові вироби. Куди йде решта?

Міф про переробку сміття: що насправді відбувається з пластиком (10.12.2020) 10.12.2020

Німеччина славиться збиранням і сортуванням пластикових відходів. Але що відбувається з ними після цього? Виявляється лише 16 % насправді перетворюються на нові вироби. Куди іде решта? Репортер DW став сміттярем…

Здав пластикові пляшки - отримав корм для тварин (06.11.2020) 06.11.2020

Сортувати сміття і нагодувати бездомних тварин - дві доброчинні ідеї в одній розробці українських IT-фахівців. Лише за перший тиждень роботи автомату "Япомогабокс", який обмінює пластикові пляшки на корм для тварин, активістам вдалося зібрати 55 кг пластику, а тварини тримали 7 кг корму.

Українець на карантині зібрав 2,5 тонни сміття (10.06.2020) 10.06.2020

2,5 тонни сміття за час карантину власноруч зібрав поблизу Києва екоактивіст Владислав Стемківський. Каже, що йому вдалося привернути увагу до проблеми засмічення лісів та рекреаційних зон. Дивіться самі.
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