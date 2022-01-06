Сортування сміття - збирання відходів, розділяючи їх при цьому на різні групи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сортування сміття".

Сортування сміття може застосовуватися як в приватних господарствах, так і в промисловості. Сортування сміття допомагає ефективніше використовувати розділені відходи як вторинну сировину, або належним чином знищувати відходи, або якщо це не можливо, тоді правильно їх зберігати. Сортування сміття - важливий елемент екологічного господарювання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.