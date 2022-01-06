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Сортування сміття - збирання відходів, розділяючи їх при цьому на різні групи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сортування сміття".
Сортування сміття може застосовуватися як в приватних господарствах, так і в промисловості. Сортування сміття допомагає ефективніше використовувати розділені відходи як вторинну сировину, або належним чином знищувати відходи, або якщо це не можливо, тоді правильно їх зберігати. Сортування сміття - важливий елемент екологічного господарювання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Врятувати продукти від смітника, нагодовувати малозабезпечених і спонукати підприємців ставати соціально й екологічно відповідальнішими. Усе це успішно втілює в життя благодійна організація "Тарілка". Дивіться, як працює продовольчий банк у Львові.
Сміттєспалювальні заводи розглядаються як "зелені" інновації для країн, де є проблема зі сміттєзвалищами. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблеми зі сміттям? DW зібрала за і проти спалювання сміття.
Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Однак наскільки збігаються факти із цим "зеленим" іміджем німців? Журналістка DW Рейчел Стюарт вирішила з'ясувати.
Активісти організацій "Агенти змін" та "Україна без сміття" півроку збирали пластикові кришки від пляшок, аби виготовити з них вуличні меблі. Кажуть, лавки з відходів мають довести, що сміття може не лише забруднювати довкілля, але й прикрашати його.
Німеччина славиться збиранням і сортуванням пластикових відходів. Але що відбувається з ними після цього? Виявляється лише 16 % насправді перетворюються на нові вироби. Куди іде решта? Репортер DW став сміттярем…
Сортувати сміття і нагодувати бездомних тварин - дві доброчинні ідеї в одній розробці українських IT-фахівців. Лише за перший тиждень роботи автомату "Япомогабокс", який обмінює пластикові пляшки на корм для тварин, активістам вдалося зібрати 55 кг пластику, а тварини тримали 7 кг корму.