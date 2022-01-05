Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.
"Якщо священник - не активіст, то який він священник?" - каже отець Іван Городицький. Випускник Львівської семінарії майже два роки служив для української громади у Парижі, а повернувшись в Україну, повністю змінив життя своєї ОТГ. Дивіться, як священник модернізує село:
Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія?
Українці нерідко обґрунтовують відмову робити щеплення від коронавірусу релігійними мотивами. Який вплив на настрої людей стосовно вакцинації в Україні насправді має церква?
Безкоштовний прокат велосипедів, зелені технології та інші ознаки сучасної цивілізації прийшли в українське село. Як Сосницькій ОТГ на Чернігівщині вдалося знайти гроші на такий благоустрій?
Селяни вимушені знищувати поля полуниці, бо її нікуди здати. У Тетерівській громаді на Житомирщині вирішили підтримати полуничне фермерство. А надихнуло ОТГ на це полуничне село Висока Піч.