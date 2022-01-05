 Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.01.2022

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Україна

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео)

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.

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"Якщо священник - не активіст, то який він священник?" - каже отець Іван Городицький. Випускник Львівської семінарії майже два роки служив для української громади у Парижі, а повернувшись в Україну, повністю змінив життя своєї ОТГ. Дивіться, як священник модернізує село:

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29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив життя цілої громади.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (05.01.2022) 05.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.

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Докладно

Deutschland Osnabrück | Weniger Kirchenasyl

Поміняв Париж на українське село (відео)

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і модернізує свою ОТГ.  

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