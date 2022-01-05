Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео)

"Якщо священник - не активіст, то який він священник?" - каже отець Іван Городицький. Випускник Львівської семінарії майже два роки служив для української громади у Парижі, а повернувшись в Україну, повністю змінив життя своєї ОТГ. Дивіться, як священник модернізує село: