Як у селі Олександра Довженка зробили "євроремонт" (відео)

Щорічно музей відомого кінорежисера відвідує до 30 тисяч туристів. Але далі його хати-музею люди не йдуть. Місцева ж влада хоче, аби туристи залишалися тут щонайменше на два дні. Саме тому стільки зусиль приділяють благоустрою. Далі в планах знайти фінансування для будівництва готелю та розвитку зеленого туризму, а отже - створювати нові робочі місця. Дивіться сюжет у YouTube: