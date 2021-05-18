 Як у селі Олександра Довженка зробили ″євроремонт″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.05.2021

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Політика й суспільство

Як у селі Олександра Довженка зробили "євроремонт" (відео)

Безкоштовний прокат велосипедів, зелені технології та інші ознаки сучасної цивілізації прийшли в українське село. Як Сосницькій ОТГ на Чернігівщині вдалося знайти гроші на такий благоустрій?

Ukraine Land und Leute Bewohner von Kiew

Село Сосниця: без грошей, але з амбіціями

Щорічно музей відомого кінорежисера відвідує до 30 тисяч туристів. Але далі його хати-музею люди не йдуть. Місцева ж влада хоче, аби туристи залишалися тут щонайменше на два дні. Саме тому стільки зусиль приділяють благоустрою. Далі в планах знайти фінансування для будівництва готелю та розвитку зеленого туризму, а отже - створювати нові робочі місця. Дивіться сюжет у YouTube:

 

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