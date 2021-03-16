Як церква впливає на вакцинацію українців від коронавірусу? (відео)

"Скільки Господь назначив, стільки і будемо жити", "Не боюсь, так Богу завгодно!", "Значить, така доля!", - такі аргументи часто лунають від противників вакцинації в Україні. Це стосується не лише коронавірусу й COVID-19, але й інших хвороб. Однак поки одні довіряють вищим силам чи б'ють поклони на мітингах проти щеплень, інші все ж покладаються на вакцину. При цьому і одні, й інші можуть бути ревними вірянами. Чому ж так складається?

Церква як лідер довіри українців

Церква, волонтери і армія уже багато років посідають перші позиції в рейтингах довіри українців. Утім, як засвідчила нинішня пандемія коронавірусу, у кризових ситуаціях ця довіра на практиці може мати доволі різний вплив і серйозні наслідки для людей.

Провідний співробітник Інституту соціології Національної академії наук України Максим Паращевін досліджував, як віряни різних конфесій сприймають події, пов’язані з коронавірусом, у рамках масштабного опитування громадян України щодо наслідків пандемії. Науковець стверджує, що вплив церкви хоч і не визначальний, але все ж є.

"Як і за іншими багатьма показниками, найкраще себе проявляють прихильники Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Вони почали менше користуватися громадським транспортом, більш суттєво скоротили контакти, рідше відвідують місця скупчення людей, намагаються дотримуватися дистанції, мити рук і більш готові робити щеплення. А в УПЦ більші показники за небажанням робити щеплення", - розповідає дослідник.

Віряни вважають коронавірус штучною кризою

Також, за даними соціолога, віряни Української православної церкви Московського патріархату, так само як і позацерковні православні, частіше оцінювали коронавірус як штучну кризу з навмисним поширенням для чиєїсь користі. Водночас дослідження соціолога показало, що всі віряни, незалежно від релігії чи конфесії, висловлювали невисоку довіру до офіційної інформації про вірус і щеплення.

Ще від початку процесу вакцинації в Україні у лютому 2021 року Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що вакцинація - це медична процедура, і відтак церква не причетна до рішень щодо неї. Однак меседжі і реальні кроки щодо щеплень у представників різних конфесій різняться.

Центри вакцинації у церквах

Так, наприклад, УГКЦ надала дозвіл на відкриття першого у країні пункту вакцинації у храмі, а саме - в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Отець Тарас Жеплінський, який також займається комунікаціями УГКЦ, вважає, що Церква не має відмежовуватися від проблем суспільства, зокрема пандемії коронавірусу.

"Ніхто не примушує до вакцинації. Ніхто не каже, що ти не пройдеш до храму і не підеш помолитися, поки не пройдеш пункт вакцинації. Але створюється додаткова можливість, щоб провакцинуватися. Тому це допомога церкви у боротьбі за людське здоров'я", - вказує представник церкви у розмові з DW.

Отець Тарас Жеплінський (УГКЦ) підтримує вакцинацію від COVID-19

Люди у черзі на щеплення також схвально оцінюють крок церкви відкрити пункт вакцинації у соборі. "Чесно кажучи, спочатку ми були противниками вакцинації. Вважаємо, що держава мало провела для цього роз'яснювальної роботи для людей", - каже відвідувач церкви Олексій. Він розповідає, що приїхав до собору вакцинуватися з іншого кінця міста через "приємну атмосферу" у церкві і всім рекомендує зробити те ж саме. Діляться своїми позитивними враженнями від вакцинації у храмі й інші віряни.

За прикладом УГКЦ пункти вакцинації відкрили ще два храми у Запоріжжі: один - Православної церкви України (ПЦУ), а інший - УПЦ Московського патріархату. Працюватимуть вони по кілька годин один день на тиждень - у неділю.

Водночас соціологи вважають, що позиції церков щодо щеплень впливають тільки на тих вірян, які ще мають сумніви. Офіційні заяви від релігійних представників тоді можуть або поглибити ці сумніви, або спростувати їх. Такої думки притримується і отець Тарас Жеплінський з УГКЦ. "Кожен канал комунікації має свою аудиторію. Якщо пастирі будуть неоднозначні в позиціях або не будуть взагалі озвучувати їх, або будуть натякати на антивакцинаторську позицію, то віряни будуть прислухатися", - каже він.

Центр вакцинації в соборі УГКЦ у Києві

Спільна заява релігійних організацій

Рада церков, до якої входять 16 церков і релігійних організацій та одна міжцерковна організація, саме розробляє спільну заяву щодо протидії коронавірусу в Україні.

Представник Духовного управління мусульман України зазначив, що його релігійна організація позитивно ставиться до вакцинації, а також додав, що в ісламі існує загальне правило: можна робити все, що не шкодить людині та суспільству. А представники Федерації єврейських громад та Іудейської громади руху раніше уже отримали щеплення разом з іншими лідерами думок, аби популяризувати вакцинацію проти коронавірусу.

Суперечлива позиція УПЦ МП

Українська православна церква Московського патріархату по-іншому бачить ситуацію з пандемією і вакцинацією. Хоч офіційно там також заявляють, що щеплення від ковіду - це особиста справа кожного християнина, іноді від представників УПЦ Московського Патріархату можна почути суперечливі меседжі.

Учасник мітингу антивакцинаторів у Києві, листопад, 2021. Священник вважає, що вакцини від коронавірусу не відповідають закону України про ГМО продукти

У 2020 році намісник Почаївської лаври, наприклад, підтримував конспірологічну теорію про те, що Білл Гейтс нібито використовує вакцину, щоб "чипувати людей". Після початку масової вакцинації у лютому 2021 Центр інформації УПЦ опублікував заяву, в якій, посилаючись на своїх вірян, заявив, що вони не хочуть бути піддослідними тваринами і виступають проти обов'язкових щеплень. А у жовтні цього року в антивакцинаторській акції під стінами Верховної Ради брав участь священник УПЦ МП з Почаєва.

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Попри численні обіцянки пояснити свою позицію для DW представники УПЦ так і не надали коментар у жодній формі до моменту публікації.

ПЦУ: за вакцинацію без примусу

Тим часом Православна церква України (ПЦУ), а також Українська православна церква Київського Патріархату (УПЦ КП) публічно підтримали добровільну вакцинацію. "Питання вакцинації як медичної процедури не є релігійним питанням, воно не наближає людину до Бога і не віддаляє її. Ми не підтримуємо примус, ми за те, щоб вакцинація була якісною, добровільною, ефективною. І ми за те, щоб доносили до суспільства важливість вакцинації", - сказав священник УПЦ КП Олександр Шмуригін.

Директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін у 2020 році також аналізував настрої громадян України щодо коронавірусу. Він звертає увагу на особливу роль конкретних священників, коли йдеться про те, щоб переконати чи, навпаки, відмовити вірян від щеплень. "Не в кожному приході є такий сумлінний пастор, який залучає своїх вірян до вакцинації, деякі кажуть: "Давайте перечекаємо". І через те що довіра дуже висока, це може утримувати людей від вакцинації", - зазначає дослідник. Знайти антивакцинатора в рясі можна майже на кожній акції противників щеплень.