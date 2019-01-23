Києво-Печерську лавру закривають на карантин - понад 90 інфікованих

Києво-Печерську лавру закривають на карантин, повідомив у понеділок, 13 квітня, мер Києва Віталій Кличко. За його словами, таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій столиці України.

Загалом за минулу добу у Києві зафіксовано 79 випадків інфікування коронавірусом, з них 63 - у Києво-Печерській лаврі. Загалом у монастирі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Кличко закликав правоохоронців проконтролювати дотримання карантину в лаврі.

Київська влада сьогодні направить до лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для аналізу на коронавірус SARS-CoV-2. "Ми повинні мати реальну картину про вогнище захворювання", - зазначив Кличко.

Станом на 13 квітня у Києві підтвердили 495 випадків захворювання на COVID-19 - хворобу, яку викликає новий коронавірус. За останню добу інфікувались 22 жінки та 57 чоловіків.

Тим часом міністерство внутрішніх справ повідомило, що у Вербну неділю, 12 квітня, були складені три адмінпротоколи про порушення карантину під час богослужінь. Ще по 12 випадках матеріали вивчаються. Правопорушення зафіксовані у Рівненській, Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській, Луганській, Полтавській та Київській областях.