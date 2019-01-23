 Києво-Печерську лавру закривають на карантин - понад 90 інфікованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Києво-Печерську лавру закривають на карантин - понад 90 інфікованих

Після того як у Києво-Печерській лаврі виявили 63 нових випадки зараження коронавірусом, її вирішили закрити на карантин. Простежити за виконанням цього рішення мають правоохоронці, заявив мер столиці Віталій Кличко.

У Києво-Печерській лаврі виявили понад 90 інфікованих на коронавірус

У Києво-Печерській лаврі виявили понад 90 інфікованих на коронавірус

Києво-Печерську лавру закривають на карантин, повідомив у понеділок, 13 квітня, мер Києва Віталій Кличко. За його словами, таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій столиці України.

Загалом за минулу добу у Києві зафіксовано 79 випадків інфікування коронавірусом, з них 63 - у Києво-Печерській лаврі. Загалом у монастирі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Кличко закликав правоохоронців проконтролювати дотримання карантину в лаврі.

Київська влада сьогодні направить до лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для аналізу на коронавірус SARS-CoV-2. "Ми повинні мати реальну картину про вогнище захворювання", - зазначив Кличко.

Станом на 13 квітня у Києві підтвердили 495 випадків захворювання на COVID-19 - хворобу, яку викликає новий коронавірус. За останню добу інфікувались 22 жінки та 57 чоловіків.

Тим часом міністерство внутрішніх справ повідомило, що у Вербну неділю, 12 квітня, були складені три адмінпротоколи про порушення карантину під час богослужінь. Ще по 12 випадках матеріали вивчаються. Правопорушення зафіксовані у Рівненській, Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській, Луганській, Полтавській та Київській областях.

Дивитись відео 01:10

Богослужіння в часи коронавірусу: церкви переходять в інтернет (16.03.2020)

Також за темою

Bildergalerie Kiew-Petschersk-Lavra

Фоторепортаж: Музей і монастир - розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі 23.01.2019

На території Києво-Печерської лаври аварійні пам'ятки сусідять зі спірними новобудовами. Галерея DW про те, що зараз являє собою лавра.

Kiew-Petschersk-Lavra Museum und Orthodoxes Kloster der Kirche des Moskauer Patriarchats.

Перевірки і прокльони: як у Києво-Печерській лаврі співіснують церква й держава 23.01.2019

Чиновники закидають УПЦ МП незаконну забудову в лаврі та зникнення культурних цінностей. Церковники у відповідь сиплять прокльонами. DW з'ясовувала можливі шляхи вирішення конфлікту довкола основної православної святині.

Filaret, Patriarch der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche

Філарет: Ніякої власності Московський патріархат в Україні не має 02.08.2018

Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат не має жодного стосунку, зазначив патріарх Філарет.

Реклама

Докладно

Відеозвернення Меркель

Меркель і перевинайдення телевізійного звернення

Єнс Турау вважає правильним підхід керівництва ФРН до форми спілкування з народом.  

Єврокомісія виступає проти поглинань Китаєм європейських фірм

Країни ЄС закликають рятувати фірми від поглинання китайцями

Європейські уряди мають запобігти захопленням підприємств з боку КНР, наголосила заступниця голови ЄК Маргрете Вестагер.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  